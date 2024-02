Nem jött össze a baloldal nagy dobása, alig voltak Gyurcsányék vasárnapi tüntetésén

Fekete-Győr azt mondta, hat éve azért dobott füstgyertyát a rendőrsorfal mögé, mert dühös volt „a kormány által ránk kényszerített rabszolgatörvény” miatt. „Akkor azt hittük nincs lejjebb, de kiderült, hogy az Orbán-rezsimben mindig van lejjebb. A füst elszállt, a düh maradt, és erősebb, mint valaha” – jelentette ki.

Az őt követő, testi sértésért, garázdaságért és a választás rendje elleni bűntett miatt másodfokon szintén nemrég elítélt Varju Lászlót, valamint Karácsony Gergelyt már mindössze pár száz ember hallgatta. Varju többnyire a saját „üldöztetéséről” szólt, Budapest főpolgármestere pedig előbb arról beszélt: „az, hogy a bicskei gyermekotthon lakói nem kaptak segítséget és a botrány nem a rendszer hibája, hanem a rendszer maga”.

Karácsony Gergely is színpadra állt, ő beszédében úgy fogalmazott: érti a tömegek dühét, azt is, hogy miért vannak most kevesebben, mint akár múlt pénteken. „Ennek ellenére szerinte szükség van a pártokra. Van mit tenni, most kell mit tenni, most is el kell mennünk szavazni” – mondta. Majd az a kérdést tette fel, hagyjuk-e, hogy kivezessenek minket Európából

„A köztársaság nem veszett el, „ott van például azokban a pártokban, amelyek képesek az együttműködésre, képesek megszolgálni ennek a városnak, aminek a nagyszerűségét a sokszínűsége adja, a szabad jövőjét. (…) Budapest azért köztársaság, hogy egyszer az egész ország az legyen.”