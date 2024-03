Várható volt: a gazdák és a méhészek sem mentek el a kormányellenes gazdatüntetésre, ami bizarr fordulatot vett

A Mandiner már az esemény előtt több forrásból is úgy értesült, hogy a gazdák és a méhészek túlnyomó többsége nem is vette komolyan az akciót.

A három napos fővárosi gazdatüntetés végül arra mutatott rá, hogy a gazdák valóban nem a kormányt okolják, és nem a képviseletüket ellátó Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát és a MAGOSZ-t. A két képviseletet a tüntetés szervezői többször is kritizálták.

Aki elment, az is megbánta

Az Index helyszíni beszámolója szerint a szombati, parlamentnél megtartott beszédeket körülbelül 100 ember hallgatta az idősebb Antall József rakparton, traktor nem volt. A helyszínen az Operaháznál tartott tüntetésről is ismert kaszás bábu fogadta a tiltakozókat, amelyen ezúttal is Magyar Péter üzenetei szerepeltek. Varga Judit ex férje korábban tagadta, hogy köze lenne az óriásbábuhoz.

A bábu kisebb konfliktust okozott a tüntetők között, egyikőjük a portál kérdésére kiemelte: „most már biztos abban, hogy a gazdatüntetés mögött is a balmoslék genderlobbista álellenzék áll.”