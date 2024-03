Tüntetést jelentettek be az Operaház elé – helyette azonban valami nagyon bizarr dolog történik

Bizarr képsorok

A kultúra megmentése céljából meghirdetett demonstráció helyett azonban valami egészen szürreális dolog történik az Operaház előtti flaszteren.

Mondhatnánk: meghatározhatatlan szándékkal lézeng csak pár ember a helyszínen.

A látvány a következő: egy óriási, felfújt kaszás-lufin a Magyar Péter által használt szlogen díszeleg: „Ne féljetek!”, míg a sátorra a „Vétkesek közt cinkos, aki néma” feliratot tűzték. Egy másik tábla azt követeli: „Magyar Pétert a köztévé élő adásába!”, s megint egy másik pedig azt, hogy vonja vissza lemondását Novák Katalin és Varga Judit, és függesszék fel Rogán Antal és Pintér Sándor mentelmi jogát.

Mindezeken túl pedig Magyar Péter március 15-ei zászlóbontását reklámozzák, és feltűnik egy „Tavaszi szél vizet áraszt, Magyar Péter Fideszt fáraszt!” szlogen is.

Kép: olvasónktól

A sajtó is értetlenkedve áll

A teljesen bizarr képsorokat egy olvasónk így kommentálja: „6-7 fő jelent meg egy sátorral, táblákkal és a pedofilellenes tüntetésről ismert felfújható kaszással.

A helyszínen a kiérkező sajtó értetlenkedve nézte, mi történik, többen távoztak is, amikor észlelték, hogy miről is szól a tüntetés”

– meséli lapunknak a férfi.

Hozzáteszi: „Egyébként nem világos, mi volt a szándék, egyszerre az Opera átláthatóságáról, Magyar Péterről és Novák Katalin lemondásának visszavonásáról is szó volt, valamint Rogán és Pintér távozását is akarták, de feltűnt egy próbababa szájmaszkban is. Káosz az egész.”

Olvasónk végül azt is megjegyzi, hogy a turisták mosolyogva, értetlenül haladnak el „a furcsa képződmény mellett”.

Kép: olvasónktól

Az Operaház főigazgatója is kommentálta közösségi oldalán a látottakat:

Nem, szerintem ez még nem túlzás… :D”

– írta, majd hozzátette: „...egyébként nem megmondtam, hogy ezt az egészet »felfújták«?”