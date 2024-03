Tüntetést szerveznek az Operaház elé, Ókovács inkább behívná őket a Don Giovannira

Újabb bejegyzéssel jelentkezett az Operaház főigazgatója

Ókovács most újabb poszttal jelentkezett, amelyben tudatta, hogy szerda estére tüntetést jelentettek be az Operaház elé – a kultúra megmentése címmel –, amelyről a rendőrség értesítette az intézmény üzemeltetési igazgatóját levélben.

A rendőrség tájékoztatott: a főbejárattal szemben kihelyezésre kerül egy óriási felfújható lufi, egy 5x2,5 méteres nyitott sátor, illetve mobilhangosítás.

„Orffológusok! Önjelölt operaigazgatók! Gasztrofóbok és sosem-esik-le-a-cukrom típusú aszkéták! Ybl Miklóst Megunó Ünők és Gyökerező Kultúrmércék! Okleveles operakerülők és Testszégyenítők! Eljött a Ti időtök, mert bátor előörseitek felfújják az Operaház elé is azt az óriáslufit, amit vasárnap dél óta teljes vitálkapacitással hizlalnak! Gyertek, és – habár odabenn akkor Don Giovanni megy (szünettel) – követeljétek Ti is a kultúra megmentését!” – fogalmazott posztjában a főigazgató.

Hozzátette:

Remélem, én is szót kapok majd e demokratikus pillanatban, hisz én is ugyanezért küzdök, éspedig a demokrata nem fél.

Egyébként pedig mi az Operaházban hetente többször is tartunk gyűléseket, és úgy mentjük a kultúrát, hogy minden este a világ legjobb szerzőinek legjobb műveit adjuk.”

Végül pedig tüntetés helyett inkább beinvitálta a leendő tüntetőket az aznapi Don Giovanni című előadásra.

„Te is bejöhetsz! Neked is játsszuk! Te is megérted! Gyere be az utcáról, hagyd a dagadt lufit másra, magad hozd fel a karzatra!” – írta Ókovács Szilveszter.

A főigazgató bejegyzését itt nézheti meg: