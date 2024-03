Ókovács a kiszállt karmester ügyéről: Ez műbalhé!

Az Index egy közösségi médiás bejegyzés nyomán arról írt, hogy főigazgatói utasításra ezentúl két részletben játsszák a Carmina Burana című előadást az Operaházban, hogy a szünetben növeljék a büfé bevételét. Emiatt pedig otthagyta a produkciót Bogányi Tibor karmester, aki erről a Facebook-on számolt be. Szerinte ez „ordító szakmaiatlanság”, a darabot évek óta egyben játszották, méghozzá nagy sikerrel.

Miklósa Erika is megszólalt

A portál ezt követően Bogányi mellett megszólaltatta alkotótársát és feleségét, Zászkaliczky Ágnest, az előadás művészeti vezetőjét is, mindketten Ókovács Szilveszter vezetői stílusára panaszkodtak, mondván, egy személyben hozott meg egy szerintük helytelen, az általuk kitalált koncepciót megakasztó döntést. Megszólalt az eset kapcsán Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes is, aki szerint

az nem szakmai indok, hogy a büfé bevételét növelni kell a szünetben, mondván, nem a büfének van Operaháza.

Ókovács: Ez műbalhé!

Facebook-posztban reagált Ókovács is, aki szerint ez műbalhé:

„Több tiszteletet Orffnak - aki a szerző, ugyebár, és a világhírt művének ő vívta ki. Több tiszteletet az előadás lelkének, a Magyar Állami Operaház énekkarának! És több tiszteletet a 140 esztendeje Szküllák és Kharübdiszek között is fennmaradó, előrejutó OPERA intézményének.

Több tiszteletet az éjszakai karmestersértődés nyomán órak alatt beugró dirigensnek!”

A főigazgató az Index megkeresésére részletesebben is kifejtette álláspontját. Közölte: „Szomorúan vettük tudomásul a döntést, de egy operaházban, ahol 1800 ember dolgozik együtt a kiírt előadások megvalósulásáért, még azt a helyzetet is meg kell oldani, ha a karmester éjjel mondja le a délelőtti produkciót – ahogy a közönség élelemhez, italhoz jutását vagy az énekkar közreműködésidíj-emelésének forrásproblémáját is. És meg is oldjuk, de ez egy másik, nem individuális, hanem magasabb horizontú, intézményi szemlélet.”

Minden rendben, megvan az új karmester is

Kitért arra is, a karmester eddigi munkáját, a közösen teremtett értékeket köszönik, minden jót kívánnak a továbbiakban is neki.

Ókovács szerint egyébként az előadás rendben lezajlott, Erdélyi Dániel karmesternek, az Opera Énekkar másodkarnagyának köszönik a színvonalas beugrást.

A tegnapi hatalmas sikerű Don Giovanni-premier fogadásán, este 10-kor érkezett levél tehát nem okozott fennakadást az Opera életében.”

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner