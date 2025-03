Világsztár tűnt fel az Operaházban (FOTÓ)

A világhírű sztárok közül nemcsak John Cena és Justin Timberlake az, akivel éppen Magyarországon is össze lehet futni, erre pedig mindenki rájöhetett, aki március 25-én, az Operaházban a Carmina Burana előadására látogatott el. A már említett sztárok mellett ugyanis jelenleg Jessica Biel is Magyarországon tartózkodik: ahogy Cena, úgy ő is a Matchbox című akciófilm forgatására érkezett, ha pedig erre járt, elnézett az Operaházba is, ahol Carl Orff örökérvényű dallamaival egy kis kultúrát szívhatott magába.