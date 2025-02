John Cena Budapesten: a világ legjobb kaszkadőr-pilótája repült a Lánchídnál, vele dolgozik együtt a világhírű színész-pankrátor

Matchbox a Lánchídnál

John Cena nemrég még Rácz Jenő éttermében, a Rumourban bukkant fel, az elmúlt hetekben azonban a budapestiek számos esetben láthatták a pankrátort és színészt. Egészen pontosan a Lánchíd és a Váralagút környékén élők, arrafelé járó lakosok futhattak bele látványos, helikopteres akciójelenetekbe, amelyek a Matchbox című, készülő film forgatásához kötődnek.

A Matchboxról egyelőre nem sokat tudni azon felül, hogy az 1953-ban indult ikonikus játékautó-széria alapján készül, a rendezői székbe pedig az a Sam Hargrave ült, aki a Tyler Rake: A kimenekítés két részét is dirigálta. A forgatókönyvet hárman jegyzik, David Coggeshall (Családi kiruccanás, Az árva: Az első gyilkosság), Jonathan Tropper (Banshee-sorozat) és Matt Westbrook (egykori CIA-s), a főszerepben pedig John Cena mellett Jessica Biel-t is láthatjuk majd.

A részben Budapesten forgatott amerikai produkciónak John Cena az egyik főszereplője, aki a rakparton és a híd közelében gyakran láthatnak és fotózhatnak le a nézelődők, de kevesebbet hallani a vele együtt dolgozó, a helikopterben ülő Frédéric North, avagy Fred North pilótáról, akinek nevéhez világrekord is fűződik, emellett a világ egyik leghíresebb kaszkadőr-pilótája. A pilóta nagyjából 200 filmben játszott, emellett helikopterrel 42 ezer láb fölé emelkedett, amivel a világrekordra is szert tett. A jelenlegi forgatás előkészületeiről, még a budaörsi reptérről is tett fel videókat a közösségi oldalára.

Nyitókép: Képernyőfotó