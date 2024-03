„Lónak a pömpölője”, nincs semmi „Elk*rtuk”, „ilyet egy bűzös borz sem csinál” – így reagáltak a baloldalról Magyar Péter hangfelvételére és tüntetésére

Stumpf András: „Lónak a pömpölője ez eddig”

A publicista első indulatból annyit reagált Magyar titokban rögzített hangfelvételére: „Lónak a pömpölője ez eddig”.

Majd, mint aki hirtelen kijózanodott volna, revideálta korábbi nézőpontját és már úgy gondolta mégsem egészen az említett „lópömpölőről” van szó. MInt fogalmazott: „Kicsit elhamarkodtam az ítéletalkotást. Miért? Mert ha valaki azt mondja be, hogy az igazságügyi miniszer maffiának nevezte a kormányt, amelyből nem lehet kijönni, aztán ehhez hasonló sincs a felvételen, akkor az bizony lófüttynek tűnik első hallásra. Ha ráadásul a maffiás állítással éppen ellentétes értelmű kijelentés hangzik el a miniszteri szájból, még kisebbnek látszik a lópikula. Márpedig Varga Judit azt mondja rajta, hogy Polt nem ura az ügyészségnek sem, az tehát mindenféle beavatkozási kísérletek ellenére is normálisan működik. Viszont: még itt, a magánfalamon is várnom kellett volna az ítéletalkotással, hiszen Varga nagyon átlátszó »nem gondoltam komolyan«-szövege azért tovább lendítette az ügyet, a vidéki prókátor jogi gyorselemzése pedig azt mutatja, hogy a felvétel igenis bizonyíték, s súlyos éveket szabhatnak ki az azon vázolt beavatkozási kísérletekért. Már ha Polt tényleg nem ura az ügyészségnek. Mert ha az, akkor ugye nem fognak. Mindegy, lényeg, hogy kicsivel bonyibb a dolog, mint ahogy elsőre éreztem, s ez a kétperces felvétel sem nulla egész nulla jelentőségű. Azt, hogy pontosan mekkora a jelentősége neki, inkább nem tippelném most meg. Arra van a Válasz Online, hogy oda már mindent végigelemezve írjunk. Ahhoz idő kell, de meglesz.)” – írta Stumpf.