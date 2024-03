„Az élet bizony néha bonyolultabb, mint ahogy azt hinni szeretnénk. Akit eddig differenciálatlanul gonosznak láttunk, arról is kiderülhet, hogy bizonyos téren áldozat, adott esetben több évnyi förtelmes lelki és fizikai abúzus áldozata.

Itt ez a beszámoló Varga Judittól arról, hogyan terrorizálta őt a manipulatív, nárcisztikus férje: olyan részletes, hogy a legszektásabb Magyar Péter-rajongók sem állíthatják, hogy egy az egyben »Tóni« kitalációja lenne. Ilyet csak az tud így leírni, akinek személyés átélése van mögötte.

A sokak által csak telefonok és monitorok pixelein látott, mégis rögtön messiásként rajongott ex-neres zsúrfiú eddig is a nárcisztikus személyiségzavar jeleinek tömegét adta: a volt felesége aggálytalan lealkoholistázása, a neki nem tetsző módon író HVG és Dezső András leprogapandistázása, a paranoid, dühödt vagdalkozás, a saját piperkőc manökenfotóival kirakott posztok, az exfeleség infantilizálása, nevetségessé tétele és állításainak lesöprése azzal, hogy biztos »zsarolják«: ezek mind-mind red flagek kellettek volna hogy legyenek, ám a politikai szimpátia felülírta a máskor oly harciasan képviselt elveket. Emberi jogvédők vágták sutba a »mindig az áldozatnak hiszünk« alapelvet,

a teljes feminista szcéna Mérő Verástól, Péterfy-Novák Évástól ezekben a napokban bukik meg erkölcsileg és veszíti el a jogát, hogy áldozatvédelemről papoljon a jövőben.

Szomorú látlelet az országról, és a szellemi polgárosodás teljes hiányát mutatja, hogy zavaros múltú, tisztázatlan szándékú szélhámosok mennyire könnyen tudnak hetek alatt fanatizálni bárkit, a magasföldszint 2-ben lakó Átlag Marika nénitől a delikát értelmiségiekig. Szomorú vagyok és a szolidaritásom ebben az ügyben átellenes politikai oldalon lévőként is a családon belüli agresszió áldozatáé.”