„Miközben nézem azoknak a megnyilvánulásait, akik a metoo nevű illiberális bolsevikforradalom idején ugráltak rajtam (köztük olyanét, akivel szabályosan üvöltöztem a szerkesztőségben), arra gondolok, hogyha Marton László nem azt mondja, hogy puszild meg, hanem hozzávág egy csomó könyvet a fiatal nőhöz, akiről mikor kiderül, hogy nem azért szállt be a kocsiba, hogy megpuszilja, akkor Marton nem hazaviszi, hanem bezárja a szuterénba, nos, akkor lehet, hogy a rendező még ma is élne. Végtére is mi van abban, ha valaki egy orbánistát könyvekkel dobál? Csak azt akarja, hogy művelődjön, nem?”