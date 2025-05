Pletykák, lejáratások, frakciózások – így készül Róma a konklávéra, amelyen Erdő Péter is jó esélyekkel indul

De olyan is van, aki egész prózai ok miatt örül a konklávénak.

Vincenzo Aru portás már nem katolikus, ezért közömbös, ki lesz az új Szentatya. Azt mondta a lapnak, annak örül, hogy megtisztították az utcákat, errefelé csak akkor történik ilyesmi, amikor egy pápa meghal

– fogalmazott.

Erdő Péter is az esélyes pápajelöltek egyike

Ahogy a Mandinerben a BBC alapján megírtuk, az 51 éves kora óta bíboros Erdő Péter is esélyes a pápai címre, hiszen nagy tiszteletnek örvend az európai egyházban, 2006 és 2016 között kétszer is vezette az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsát. Jól ismert az afrikai bíborosok körében, illetve a katolikus és az ortodox egyház közötti kapcsolatokon is dolgozott. Kiemelkedő szerepet játszott

Ferenc pápa két, 2021-es és 2023-as magyarországi látogatásán, és tagja volt azoknak a konklávéknak, amelyek Ferencet és elődjét, XVI. Benedeket választották.

Konzervatív családnézetei az egyház egyes részei körében is kegyekre találtak, és eligazodott Orbán Viktor magyar miniszterelnök „illiberális demokráciájában” is – írja a lap.