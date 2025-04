Kik az esélyesek a pápai trónra? Részletes útmutatónk!

Törésvonal szokott lenni a kuriális és nem kuriális bíborosok közt is, azaz azok közt, akik a Vatikánban szolgálnak és akik azon kívül.

Természetesen a kuriálisok vannak kevesebben, és mivel köztük sem feltétlen van egyetértés egyéb fontos kérdésekben, nem feltétlen zárnak össze. Most értesüléseink szerint kisebb az esélye egy kuriális bíboros megválasztásának, pedig két jelölt is lenne. Egyikük az államtitkár Pietro Parolin, aki ravasz róka, és állítólag igyekezett mérsékelni Ferenc pápa tevékenységét, és megőrizni a római hagyományokat. Ferencnél konzervatívabb, de mivel az ő államtitkára volt, nehezen hinné el bárki is, hogy más irányvonalat vinne. Emellett kicsit „fekete doboz”, igyekszik nem kifejteni a véleményét, ha egy mód van rá. Az biztos, hogy tapasztalt. Lehet akár kompromisszumos jelölt is. Ha azonban a választók nem akarnak hosszú pápaságot, akkor nem ő a jó választás a 70 évével. A másik kuriális favorit Luis Tagle bíboros, a „vörös pápa”: az evangelizációs dikasztérium vezetője lényegében a Nyugat kivételével a világ minden tájáért felel, ezért hívják így. ő azonban financiális botrányokba keveredett otthon. Emellett túlságosan egyértelműen Ferenc jelöltje. Nem valószínű egy újabb német pápa sem, tekintve a német egyház nem túl jó állapotát.

Ferenc pápa tisztában volt vele, hogy egy jól manőverező bíborosi csoportnak, az úgynevezett „sankt galleni maffiának” köszönheti megválasztását, így különösen is igyekezett azon, hogy ne alakulhassanak ki hasonló csoportok.

Hogy mik lehetnek most a bíborosok számára fontos szempontok? A személyes kvalitásokon túl fontos, hogy olyasvalakit szeretnének, aki továbbviszi a ferenci örökséget vagy sem (az utóbbi a valószínűbb), illetve kérdés, hogy rövid vagy hosszú pápaságot szeretnének (forrásaink inkább az elsőre tippelnek). Felerősödött az „ideológiai kérdés”, azaz hogy ki mit képvisel a tanítást illetően. Ez alapvetően nem szabadna, hogy kérdés legyen, hiszen a pápának a tanítást kell őriznie, de Ferenc alatt kérdés lett. A valószínű az, hogy egy Ferencnél konzervatívabb, de centrista személyiséget tartanának megoldásnak.

A legtöbb jelölt több nyelvet beszél, olaszul mindenképp. A tradicionalisták annyiban különböznek a konzervatívoktól, hogy kedvelik a régi rítust, a konzervatívok többnyire azok, akik a II. János Pál-XVI. Benedek-vonalat követik, s némelyikük szimpatizál a régi rítussal, némelyikük nem. A konzervatívok ragaszkodnak a kötelező cölibátushoz, kizárják a női papság lehetőségét (de nincs liberális sem, aki ezt támogatná, mivel a férfi papság dogma), ellenzik az elváltak és újraházasodottak áldozását (Kasper-opció az ezt kifejtő Walter Kasper bíboros nyomán), a melegpárok megáldását, természetesen ellenzik az abortuszt, a bevándorlással kapcsolatban legalábbis hangsúlyozni szokták a befogadó ország jogait is, és a doktrinális kérdésekben úgy általában a bevett tanítást képviselik – ahogy azt elvileg kellene mindenkinek.

A liberálisok többnyire csak pár dologban különböznek ettől: többnyire ellenérzéssel viseltetnek a régi rítus iránt, szabadjára engedik a liturgikus innovációkat, megszorítások mellett lehetségesnek tartják az elváltak és újraházasodottak áldozását, nyitottak a melegpárok megáldása felé, kifejezetten a bevándorlók pártját fogják, és nem feltétlen ragaszkodnak a kötelező papi cölibátushoz (a női papságot azonban ők sem tartják lehetségesnek). Mindezt a hagyományos tanítás valamiféle pasztorális megközelítésével szokták magyarázni.

Edward Pentin listája

Pentin könyve öt éve jelent meg, de mégis az ő listáját mutatjuk be először, hiszen a sajtótalálgatásoknál sokkal megfontoltabb és részletesebb. Ha fontos változás történt, azt jelezzük, leginkább azt, ha az illető Pentin könyvének megjelenése óta elmúlt nyolcvan éves, hiszen így nem vehet részt a konklávén, és megválasztásának esélye is sokkal kisebb. Pentin 19 jelöltet mutat be, közülük kilencen azóta átlépték a nyolcvan éves kort. Persze ha a bíborosok rövid pontifikátusban gondolkodnak, akkor ők is szóba jöhetnek. Pentin bíborosokat ismertető oldalán még van egy olyan fül is, amin végignézhető, hogy egyes kérdésekben mit képviselnek a bíborosok egyenként (Where they stand?).

Pentin 2020-as papabili-listája ábécé-sorrendben: Angelo Banasco volt genovai érsek (82); Raymond Leo Burke amerikai bíboros, az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságának (a szentszéki legfelsőbb bíróságnak) volt prefektusa, a Máltai Lovagrend volt patrónusa (76); Dominik Jaroslav Duka OP (dominikánus szerzetes) volt prágai érsek (elmúlt 81); Willem Jacobus Eijk, Utrecht érseke (71); Erdő Péter esztergom-budapesti érsek (72); Gerhard Ludwig Müller bíboros, volt regensburgi püspök, a Hittani Kongregáció volt prefektusa (77); Wilfrid Fox Napier OFM (ferences), a dél-afrikai Durban volt érseke (84); Seán Patrick O’Malley OFM Cap. (kapucinus szerzetes), Boston volt érseke (azóta elmúlt 80); Marc Ouellet, Quebec volt érseke és Kanada prímása, a Püspöki Kongregáció volt prefektusa (elmúlt 80); Pietro Parolin, Ferenc pápa államtitkára (70); Mauro Piacenza, a Kléruskongregáció volt prefektusa (elmúlt 80); Patabendige Don Albert Malcolm Ranjith Srí Lanka-i érsek, több kuriális pozíció volt betöltője (77), Gianfranco Ravasi, a Kultúra Pápai Tanácsának volt elnöke (82); Robert Sarah guineai bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció volt prefektusa (2025 júniusában lesz 80); Christoph Schönborn OP volt bécsi érsek (elmúlt 80); Angelo Scola volt velencei patriarcha (érsek) és milánói érsek (83); Luis Antonio Gokim Tagle volt manilai érsek (Fülöp-szigetek), az Evangelizációs Dikasztérium pro-prefektusa (67; ez a dikasztérium az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának és a korábban Tagle által prefektusként vezetett Népek Evangelizálása Kongregációjának egyesülésével jött létre, prefektusa maga Ferenc pápa); Peter Kodwo Appiah Turkson ghánai bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának volt elnöke, a Dikasztérium az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatában volt prefektusa (76); Matteo Maria Zuppi bolognai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke (69).

A Remnant magazin listája

A The Remnant amerikai tradicionalista portál 22 bíborost, köztük 12 kiemeltet tárgyal, egyrészt nézeteit súlyozva, másrészt erősségeiket és gyengeségeiket felvázolva. A Remnant listája friss, és Pentin College of Cardinal Reportjára épül (tehát lényegében ugyanabból a forrásanyagból építkezik, mint Pentin könyve).

Nézzük, kik vannak a The Remnant szaklap listáján, a legkonzervatívabbtól a legliberálisabb jelöltig. Tradicionalisták: Raymond Leo Burke (76); Robert Sarah (80 lesz júniusban); Malcolm Ranjith (77). Konzervatívok: Gerhard Müller (77); Mauro Piacenza (elmúlt 80); Jacobus Willem Eijk (71); Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB uruguayi bíboros, Montevideo érseke (65 éves). Centrista vagy mérsékelt konzervatívok: Erdő Péter (72); Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka (59 éves); Angelo Bagnasco (82); Charles Maung Bo mianmari érsek (76); Marc Ouellet (elmúlt 80); Anders Arborelius sarutlan karmelita szerzetes, stockholmi püspök (75). Centrista vagy mérsékelt „modernisták” vagy liberálisok: Jean-Marc Noël Aveline marseille-i érsek (66); Fridolin Ambongo Besungu kapucinus szerzetes, a kongói Kinshasa érseke (65); Fernando Filoni, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend nagymestere, a Népek Evangelizálása Kongregáció nyugalmazott prefektusa (79). Liberálisok: Kurt Koch, a svájci Basel volt püspöke, a Keresztény Egységtörekvés Dikasztériuma prefektusa (75); Pietro Parolin államtitkár (70); Stephen Brislin, a dél-afrikai Johannesburg érseke (68); Luis Tagle (67); José Tolentino de Mendonça portugál bíboros, a Kulturális és Nevelésügyi dikasztérium prefektusa (59); Matteo Zuppi (69).

Őszintén szólva, bár Pentin kötete megvan pár éves, a papabile-listája megfontoltabbnak tűnik, mint a Remnanté.

De nézzük akkor Pentin jelöltjeit!

Angelo Bagnasco volt genovai érsek (82): ugyan elmúlt 80 éves, de mindig tekintélyes tagja volt a bíborosi kollégiumnak, aki akkor ideális jelölt, ha a bíborosok egy olyan rövid, átmeneti pápaságban gondolkodnak, ami megerősíti az egyház hagyományos tanítását, és a csendes-rendes ügymenetet az egyházi intézményrendszerben, egy tapasztalt vezetővel az élen. (A hagyományos tanítás megerősítése jelen esetben az előző években újra viták középpontjába került kérdésekben elfoglalt hagyományos álláspontot jelenti, ezek: elváltak és újraházasodottak áldozása; melegpárok megáldása; melegházasság és élettársi kapcsolat; kötelező papi cölibátus; esetleg abortusz és eutanázia; a nők pappá szentelésének kérdését viszont Ferenc pápa is egyértelműenlezártnak tekintette). Az abúzus-ügyekben a szembenézésre szólított fel, többször beszélve a témáról, és nagyobb átláthatóságot szeretne az egyház financiális ügyeiben.

Raymond Leo Burke bíboros (76): volt amerikai püspök, az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bírósága (a szentszéki legfelsőbb bíróság) volt prefektusa, a Máltai Lovagrend volt patrónusa. Burke tradicionalista, aki nem csak az egyház hagyományos tanításához ragaszkodik, hanem nagy pártolója a régi rítusnak (az 1970-es évek liturgikus reformja előtti szentmisének). A régi rítus bemutatását XVI. Benedek liberalizálta, a püspökök helyett a plébánosokra bízva a kérdést, de Ferenc pápa visszaadta azt a püspököknek, és tudvalevőleg nem kedvelte azt. Burke szerint az egyház krízise a liturgia kríziséből fakad. St. Louis-i érsekként (2004-2008) növelte a szeminaristák számát. 2004-ben megtiltotta az arra kampányoló katolikus, demokrata párti jelöltnek, John Kerrynek a megáldoztatását, mivel Kerry nyíltan abortuszpárti. Később írt tanulmányt is, amiben igazolta ezt a praxist. Azonban többször nyíltan bírálta Ferenc pápát, nevéhez fűződik az öt bíboros által aláírt, Ferenc pápához intézett dubia, amiben a pápa tanításának tisztázását kérték a 2016-os Amoris Laetitia apostoli buzdítás kapcsán. A szinodális út sem a kedvence. Az „ultrakonzervativizmus” vádja azonban nem áll, hacsaknem az egyház egész tanítását vagy a régi rítus pártolását tekintjük „ultrakonzervatívnak”. Ha a bíborosok a ferenci pápaság hangos korrekcióját szeretnék, egyben az egyházon belüli viszonyok rendezését egy tapasztalt kánonjogász által, megfelelő jelölt lenne, de míg a tradicionalisták egyik kedvence, papabile mivolta valójában inkább vágyvezérelt gondolkodás.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-valasza-brandmuller-es-burke-biboros-ketelyeire

Dominik Duka domonkos szerzetes, prágai érsek(82), biblikus tudós: teológiailag ortodox (azaz konzervatív), aki többször kifejezte ragaszkodását az egyház bevett tanításához a közéletben felbukkant ügyekben. Minthogy az európai periféria egyik posztkommunista országa egyházának vezetője, eme tapasztalata fontos lehet bíborostársainak, akár mint lehetséges egyházfő is. Politikai tehetséges is kimagasló, hiszen ő vezette egyházát a cseh állammal való tárgyalások idején a volt egyházi vagyon kérdését illetően, illetve a Szent Vitus-székesegyház tulajdonlását illetően is. Sőt, az ő sikere, hogy az egyik utolsó országként Csehország konkordátumot kötött a Szentszékkel. Egyesek szerint túlságosan is jó kapcsolatot ápol a cseh politikai osztállyal, és Csehország továbbra is inkább mutatja egy ateista nemzet képét. Ha a bíborosok egy kormányzásban, nehéz helyzetekben tapasztalt, a hagyományos tanítást hirdetni nem félő, üldözést ismerő, félperiférikus ország tapasztalatát hordozó, realista szemléletű átmeneti pápát szeretnének, jó választás lehet.

Willem Jacobus Eijk utrechti érsek (71): eredetileg orvosnak tanult, ezután lépett be a szemináriumba, így érdeklődése középpontjában állnak a bioetikai kérdések. A németalföldi egyházakat többnyire liberálisként tartjuk számon, Eijk azonban konzervatív, aminek hangot is ad. A groningeni és az utrechti egyházmegyét is határozottan „tette rendbe” mind a hitélet, mint az anyagiak szempontját tekintve, az egyháznak nem túl kedvező környezetben, médiatámadások közepette. Utrechti kinevezése után nem sokkal kénytelen volt kezelni a papi abúzusok által előállt helyzetet: rögtön felállított egy vizsgálóbizottságot, és 2016-ban nyilvánosan bocsánatot kért a holland katolikus egyház nevében az abúzusokért. A bevándorlók ügyében hangsúlyozta, hogy figyelembe kell venni, mit bír el egy ország, és hogy az érkezőknek is kötelességük tisztelni a befogadó országot, valamint az „egyetemes értékeket”. Eijket liberálisok és konzervatívok is kritizálták, amiért rengeteg templomot hívek hiányában bezárt, de ő azt hangsúlyozta, hogy nem szabad épületekbe kapaszkodni. Bár nagy a paphiány Hollandiában, Eijk hangsúlyozza a papi szolgálat különleges mivoltát. Ha egy konzervatív, de merész, erős ellenszélben is megálló újjászervezésben tapasztalt pápára van szükség, ő lehet a megfelelő jelölt.

Erdő Péter esztergom-budapesti érsek (72): Erdő Péter a piarista gimnáziumba járt, s 1975-ben szentelték pappá, első szolgálati helye a bányászváros Dorog volt. A római Pápai Laterán Egyetemen szerzett kánonjogi doktorátust. 1999-ben szentelték püspökké. II. János Pál 2003-ban nevezte ki esztergom-budapesti érsekké, majd bíborossá kreálta. Erdő beszél angolul, olaszul, spanyolul, németül és franciául is. Volt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és kétszer az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke is. A 2014-es és 2015-ös, családról szóló püspöki szinódusok relátora (levezető elnöke) volt, a hagyományos tanítást védelmezve. Erdő nem tradicionalista, de engedélyezte a régi rítus bemutatását. A novus ordo celebrálásában hangsúlyozza a méltóságot és szépséget. A volt egyetemi tanár Erdőt a szellem emberének, nagy intellektusnak tartják, kiemelkedő diplomáciai képességekkel. Ha a bíborosok egy üldözést megtapasztalt, a perifériákat értő, konzervatív, csendes és rendet rakó pápaságot szeretnének, egy jó kánonjogász szervezővel az élen, aki diplomáciai tehetségénél fogva közvetíteni is tud különféle csoportok közt, Erdő lehet az emberük. Ahogy a Remnant írja: „Erdő tökéletes jelöltnek tűnik, ha a bíborosok olyasvalakit szeretnének választani, aki a ratzingeri vonalon kormányozza tovább az egyházat, de a hirtelen változás látszata nélkül”.

Gerhard Ludwig Müller (78) volt regensburgi püspök, a Hittani Kongregáció volt prefektusa: Müller a meglehetősen progresszív német egyház konzervatív püspöke, aki a tanítást felügyelő Hittani Kongregáció vezetőjeként is ortodox volt, közel állt az őt kinevező XVI. Benedekhez. Adminisztrátorként nem tekintik kiemelkedőnek. Konzervatív nézetei ellenére megvédte a felszabadítási teológia egyes irányzatait, pontosabban az irányzat egyik alapítójának, Gustavo Guiterrez a munkásságát, akivel közösen egy tisztázó kötetet is kiadtak. Ellenzi a papi cölibátus eltörlését és a nők diakónussá (és persze pappá) szentelését, de a nők nagyobb szerepvállalását más tekintetben elfogadja. Egyszer azt is kifejtette, hogy érelmetlen dolog az egyházban konzervatívokról és progresszívekről beszélni. Szerinte a II. Vatikáni Zsinat utáni problémákat, a „szekularista szellemet” nem a zsinat okozta. A német laikusok által erőltett német szinodális út (2020-2021) kemény kritikusa volt (akárcsak Ferenc pápa). Annyira nyíltan nem ütközött össze Ferenc pápával, mint Burke, de a kettejük közti feszültség egyértelmű, ugyanakkor visszautasította, hogy kritizálja a pápát. Ha a bíborosok egy konzervatív, ezt felvállaló és a vatikáni ügymenetben tapasztalt, rövidebb pápaságra vágynak, Müller jó megoldás lehet.

Wilfrid Fox Napier durbani érsek (83): Pentin szerint „kicsit progresszív centrista” Dél-Afrikából, aki Ferenc pápa számos ötletének hangos támogatója, míg más ötleteit kritizálta. A tanítást tekintve Napier valójában teljesen konzervatív, mondhatnánk, hogy a klasszikus II. János Pálos vonal képviselője. A régi rítust azonban nem kedveli, mivel rossz emlékek fűzik hozzá, így azt „klerikálisnak” tartja, és az új rítus fő erényének a laikusok bevonását gondolja. A két családszinódus dokumentumaiak LMBTQ-kitételeit „eurocentristaként” kritizálta, mivel ez a probléma Afrikában nem létezik. Gyakran felszólal a szegényekért, a bevándorlás ügyében hangsúlyozza a befogadó ország jogait.

Seán Patrick O’Malley ferences szerzetes, bostoni érsek (80): O’Malley egy centrista konzervatív szemléletű főpap, aki leginkább talán arról ismert, hogy a bostoni abúzusbotrányok után több egyházmegyét (Palm Beach, Boston) ő rakott rendbe, sikerrel, tehát lényegében szakértőnek tekinthető a témában. Gyakran idézi XVI. Benedeket és Ferenc pápát is. Rendszeresen nyíltan kiáll a katolikus tanítás vitatott tételei mellett. Inkább bezárta a katolikus örökbeadási irodákat, minthogy alávesse magát azon állami szabályozásnak, hogy melegpároknak is kötelező kiadni gyermekeket. Ferenc pápa belső tanácsadói körének tagja, de egyszer a chilei abúzusáldozatok kapcsán nyilvánosan kijavította a pápát.

Marc Oullet kanadai bíboros (80): a volt québeci bíborosról, Kanada prímásáról és a Püspöki Kongregáció volt prefektusáról úgy tartják, 2013-ban a top papabilék közt volt. Méltósággal mutatja be a liturgiát, és pozitívan áll hozzá a régi rítushoz is. Nézeteiben konzervatív. Egyházmegyéjében véget vetett a kollektív feloldozás gyakorlatának. Nyíltan ellenezte a házasság újradefiniálását melegházassággá, amit álházasságnak nevezett. Később kiadott egy nyilatkozatot, amiben elnézést kért a múltbéli rasszizmusért, antiszemitizmusért, indiánellenességért, a nők és melegek ellen elkövetetett bűnökért. Kijelentette, hogy a kereszténységet üldözik Québecben, és hogy az abortusz morális bűntett. A Püspöki Kongregáció élén, mely a püspöki kinevezésekért felel, azt tartotta elsődleges szempontnak, hogy a tanítóhivatalhoz való hűségen túl a jelölt ne csak jó adminisztrátor legyen, hanem jó evangelizátor is. 2013-tól viszont a pápa elkezdte megkerülni Oulletet számos kinevezés esetén, például Blase Cupich liberális chicagói érsek kinevezéséről sem konzultált. Több belső egyházi ügyben kiállt a pápa mellett. 2019-ben az Amazonas-szinódus emlékezetes Pachamama-ügyében is érintett volt, mivel engedélyezte, hogy római címtemplomát használják pogány idolok felvonultatására, amelyekrő bevallása szerint nem sokat tudott. Elutasítja a melegek felvételét a szemináriumba, támogatja a nők nagyobb szerepét az egyházban laikus pozíciókban. Az iszlámmal szemben voltak pozitív megjegyzései. Könyvben kritizálta Walter Kasper bíboros elképzelését az elváltak és újraházasodottak áldozásának lehetőségéről. Az Amoris Laetitia szerinte összhangban van az egyház hagyományos tanításával. Egyes, limitált esetekben, kánonjogi döntés nélkül (a házasság semmisé nyilvánítása) is lehetségesnek tartja az áldozás engedélyezését újraházasodottaknak, de csak a pap és a püspök megfontolásaival és engedélyével. Oullet egy nem tradicionalista konzervatív, nagyjából a II. János Pál-vonalon.

Pietro Parolin, Ferenc pápa államtitkára (70): az egyik legfontosabb papabile, ha nem a legfontosabb, már csak pozíciójából és ennélfogva tapasztalatlából kifolyólag is, hiszen a pápa utáni legfontosabb pozíciót tölti be. Nem sokat beszél valódi elképzeléseiről, pragmatikusnak tartják. Öreg róka, diplomata, aki állítólag a ferenci reformokat vinné tovább, csak óvatosabb kivitelben, kevesebb felfordulást okozva. Ferenc alatt igyekezett védeni a Kúria szokásait és hagyományait. Az olaszon túl beszél angolul, spanyolul és franciául. Egész életében a Vatikán diplomáciai szolgálatán dolgozott, Ferenc az államtitkárságon túl kinevezte a belső tanácsadói körébe is. Parolin diplomáciai megközelítése hasonlatos példaképéhez, Agostino Casaroliéhoz, aki XII. Piusz kommunizmussal ellenséges politikáját az „ostpolitikra”, a párbeszéd keleti politikájára váltotta fel, ami máig ellentmondásos. Ennek következtében Kínával szemben is „enyhülősebb” politikát folytat, mint például XVI. Benedek. Pentin szerint két furcsa eset is kötődik Parolinhoz. Az egyik, hogy amikor 2016-ban auditot rendeltek el egy külső cég (PricewaterhouseCoopers) a Vatikánban, az államtitkárság nem tartott az audit alá, ami így értelmetlen volt. A másik az volt, hogy egy vatikáni gyermekkórházhoz tartozó alapot használtak egy csőd szélén álló római kórház életben tartására, amit George Pell bíboros, akkoriban a Vatikán kincstárnoka, ellenzett. Az államtitkár részese volt a Máltai Lovagrend kicsinálásának is. Parolin mögött áll a befolyásos Szent Egyed közösség, amely közel áll az olasz középbal pártokhoz; a közösség azt a kritikát is meg szokta kapni, hogy nem elég kemény Kínával szemben. Parolin Kína-politikája nagyon ellentmondásos, a földalatti kínai egyház kifejezetten tévútnak tartja az egyezkedést. Parolin a Villa Nazareth elnöke, amit eredetileg szegény diákok számára hoztak létre, mint főiskolát, ám Achille Silvestrini bíboros elitiskolát csinált belőle, amit az egyház progresszív szárnya ural – az államtitkár a progresszív Silvestrini protezsáltja volt. Parolin támogatja a decentralizációt és a szinodalitást. A papi cölibátust pusztán hagyománynak tartja, ami megvitatható. Olyan kijelentést is tett, hogy elvben a vatikáni államtitkársághoz vezethetné nő is, mivel az nem kötődik a papsághoz (bár a 17. század óta csak bíborosok vezetik). A populizmust és a nacionalizmust veszélynek tartja, 2020-ban a Szent Egyed egy öszejövetelén „valódi egyetemességre” szólított fel, mégpedig azért, mert akkor tartották a nemzeti konzervatívok konferenciáját Rómában (amelyet később Brüsszelben betiltottak) Isten, Becsület, Haza címmel, amin felszólalt Orbán Viktor is. 2018-ban Marokkóban egy globális migrációs paktum aláírásáról kivonult Olaszország és az Egyesült Államok, Parolin viszont a Szentszék részvételét sürgette, megjegyezve, hogy a multilaterális megoldások jobbak, ellenezve a „xenofóbiát”. Sőt, olyan megjegyzése is volt, hogy a Vatikán nem segít Asia Bibinek, a blaszfémáiáért (Mohamed próféta megszólásáért) halálra ítélt pakisztáni keresztény anyának, mert az „pakisztáni belügy”. Az iszlámmal való párbeszédnek viszont híve, bár a béke kapcsán ritkán beszél Krisztusról, inkább szekuláris kifejezéseket használ, mint „testvériség”, „emberiség”, „egyenlő állampolgárság”. A melegházasság írországi bevezetését ellenezte, életpárti, nagy kedvelője az Amoris Laetitiának. Parolin tagja volt a „Saint Gallen-maffiának”. Kritikusai szerint ideologikus pragmatista, támogató szerint idealista, aki Ferenc örökségét vinné tovább nyugalmasabb módon.