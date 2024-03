A szuperpasszív árnyékbelügyér polgármester akar lenni

Ám ebbéli tevékenységével sem lett sokkal ismertebb, mert ő alig-alig merészkedik ki a Napra. Míg a kollégái – persze közöttük is komoly különbségek voltak – rendszeresen szerepelnek, nyilatkoznak, addig Mustó hihetetlenül passzív, néhány bátortalan, a kormányt – és elsősorban a belügyminisztert – kritizáló közleménnyel, sajtótájékoztatóval próbálta csak magát észrevétetni.

Ám most újra megkapta a lehetőséget, hogy megmutassa a tudását, mert a Momentum és a DK a minap megállapodott arról, hogy ő lesz a két párt kőbányai polgármesterjelöltje. Ehhez az kellett, hogy a

lilák visszaléptessék Stemler Diánát, ami azért volt kínos, mert nem sokkal korábban, január közepén Gelencsér Ferenc, a párt akkori elnöke mutatta be az önkormányzati képviselőt,

mint aki aspirál erre a tisztségre, és Stemler szépen fel is mondta a leckét arról, hogy szerinte min kellene változtatni a városrészben.

Mustót a hírek szerint a szivárványkoalíció többi tagja is támogatja, bár az MSZP nehezen adta be a derekát, mert ők Somlyódy Csabát, egy másik alpolgármestert akartak indítani. Somlyódy sokkal régebbi motoros a X. kerületi önkormányzatban, 2019-ben is pályázott a kerületvezetői posztra, de a választáson a fideszes D. Kovács Róbert Antal csaknem hét százalékponttal (51,48:44,73 százalék) megverte.

A szocialista politikus most azzal vigasztalódik, hogy – Mustó után – ő szerepel a közös ellenzéki kompenzációs lista második helyén, ami gyakorlatilag biztos befutó helynek számít; csak akkor nem kerülne be a képviselő-testületbe, ha minden egyéni választókerületben kormánypárti győzelem születne, amire a minimálisnál is kevesebb esély van.

Amíg Mustó csupán alpolgármesterként és árnyék-belügyminiszterként dolgozgatott,

addig nem kellett komolyabban tartani attól, hogy különösebben megkapirgálják a múltját. De ha a választási kampány bedurvul, akkor lehetnek kellemetlen pillanatai, mert van néhány tisztázatlan pont az előéletében.

A kőbányai polgármesteri hivatalban az a bon mot jár szájról szájra, hogy a DK-s politikus önéletrajzában csak a neve felel meg a valóságnak, de egyesek szerint azonban még sem. Ennél persze fontosabb, hogy milyen végzettséggel, munkatapasztalattal rendelkezik. Az immár 50 éves férfi magáról azt állítja, hogy közgazdász, az árnyékkormány honlapja szerint viszont művelődésszervező, ismeri a munka világát, 20 éven át vállalkozóként dolgozott.

Mustó azt is híresztelte magáról, hogy egy amerikai–magyar kontaktlencsegyártó multinál volt vezető állásban, de a Magyar Nemzet mindössze egy ilyen céget tudott beazonosítani, ott viszont cáfolták, hogy náluk dolgozott volna. A lapnak egy munkahelyet sikerült kiderítenie, amely

egy kutyás vállalkozás volt – a cég kölyökkutyákat exportált az Egyesült Államokba –, állítólag itt dolgozott a 2000-es évek második felében.

A Magyar Nemzet egyéb kényes ügyet is feltárt. A lap egy évvel ezelőtt számolt be arról, hogy a rendőrség csalás és hamis okirat felhasználása miatt nyomozást folytat egy olyan ügyben, amelyben Mustó érintett lehet. A gyanú szerint egy végrendeletet úgy használtak fel egy hagyatéki eljárásban, hogy arról a politikus tudhatta: hamis adatokat tartalmaz, s emiatt Mustó fivérét kár érhette.

De érdekes a DK-s politikus vagyonnyilatkozata is. Két éve tulajdonosa volt egy 62 négyzetméteres kőbányai lakásnak, valamint egy 200 négyzetméteres veresegyházi családi háznak, mindkettőt ajándékozás útján szerezte, az elsőt 2014-ben, a másodikat öt évvel később. A legfrissebb adatok szerint a kőbányai lakása megvan, a veresegyházi ház viszont már nincs meg, 2022-ben vett azonban helyettük a XIV. kerületben egy 46, a XII. kerületben pedig egy 28 négyzetméteres lakást.

Ami még érdekes lehet Mustóval kapcsolatban, hogy egy 2022. nyári Facebook-bejegyzésében azzal büszkélkedett, hogy a 2020-ban elhunyt MSZP-s politikus,

Kósáné Kovács Magda egyengette az útját, biztatta, korholta, féltette, ezért szinte az anyjaként tekintett rá, számára mindig ő lesz a mérce.

Persze joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért nem kérdezzük meg minderről Mustót. Már több ízben megpróbálkoztunk ezzel, de sohasem válaszolt, minden alkalommal a DK sajtóosztályára küldött bennünket. Onnan pedig kisebb az esély választ kapni, mint Gyurcsány Ferencet rábírni arra, hogy egyszer nyilatkozzon valami pozitívat Orbán Viktor kormányáról.

Azt nehéz megtippelni, hogy ki nyerhet június 9-én. Kőbányán többségben vannak a baloldali szimpatizánsok, ezért a képviselőjelöltek küzdelme az egyéni választókerületekben kiegyensúlyozott lehet.

De a fideszes polgármester tevékenységét általános elismerés övezi, különösebb botrányok, zűrös ügyek nélkül telt el a négy és fél év.

S miután 2019-ben az ismertebb, beágyazottabb szocialista politikus, Somlyódy Csaba sem tudta igazán megszorítani D. Kovács Antalt, a kormánypártban arra számítanak, hogy a túl sokat nem produkáló Mustó sem jelenthet túl nagy kihívást, még akkor sem, ha a helyi DK minden bevet, hogy győzzenek.