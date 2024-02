Teljes fejetlenség és káosz jellemzi a budapesti forgalomszervezést – független taxis a Mandinernek

„Ez semmi másra nem jó, mint az autós közlekedés ellehetetlenítésére”

Kíváncsiak voltunk, hogy a nyár óta eltelt hónapok hoztak-e bármilyen változást Budapest útjain. Változott- e taxistársadalom véleménye a főváros közlekedésről. Ezért megkérdeztünk egy független taxist a témában.

„Teljes fejetlenség és káosz jellemzi a budapesti forgalomszervezést. Az, hogy a belvárosban lezárták és átforgatták az utcákat – többek között a VII. és VIII. kerületben – taxis szempontból azt eredményezte, hogy

azt a célpontot, amit korábban két perc alatt el lehetett érni, macsak úgy lehet megugrani, hogy kis túlzással a fél kerületet átautózzuk”

– mondta el a Mandinernek Horancsek Róbert.

Elhangzott, hogy az M3 metró felújítása során a fővárosi városvezetés egy úgynevezett BKK-sávot hozott létre, például a Múzeum körúton amely a KRESZ-ben nem létező fogalom.

„A hivatalos magyarázat – már amennyire Karácsony Gergelyék nyilatkozatait annak lehet venni – az volt, hogy a metrópótló buszok közekedését próbálták elősegíteni. Megjegyezném, hogy már eleve a táblázás is hibás volt. A Kálvin térről az Astoria felé haladva az első sáv volt a kerékpárosoké, a második a már említett BKK-sáv, a harmadikon haladt a belső forgalom, a negyedik sávot, ami villamossáv volt tulajdonképpen pedig használták a buszok is. Egy szerencse volt, hogy sem a rendőrség, sem a közterület felügyelők nem csináltak abból problémát, hogy a taxisok a BKK-sávot is használták” – ismertette a taxis.

Horancsek úgy tudja, hogy a védett kerékpárutaknak igazából sok közük nincs Budapest „zöldebbé és élhetőbbé” tételéhez, pusztán arról van szó, hogy erre nyertek különféle forrásokat, amiket így vagy úgy, de meg kell valósítani. „Meg lehetne ezt normálian csinálni. De

miért kell feltenni a járdára egy biciklisávot, majd az autósávból is egyet átadni a kerékpárosoknak!?

De a legújabb, hogy a XIX. kerületben is elvettek egy sávot az autósoktól” – tette fel a kérdést a tapasztalt sofőr.

Az autós kijelentette, hogy főként a pesti oldal, leginkább a belső kerületek közlekedését nehezítették meg ezekkel az intézkedésekkel. „Ha megnézzük Budán a Déli pályaudvar vagy Kelenföld környékét, akkor megállapíthatjuk ott szélesebbek az utak, így az esetleges forgalmi átszabások is kevésbé éreztetik a hatásukat. Szemben egy nagykörúttal, ahol a két sávból egyet csináltak” – magyarázta.

Sokan gyomorgörccsel indulnak el otthonról

Arra a kérdésre, hogy a pollerek mennyire balesetveszélyesek, illetve milyen károkat tudnak tenni az autókban, a független taxis azt válaszolta, hogy miután a metrópótló buszok eltűntek az utakról, sok taxis megszokásból közlekedett például a Váci út környékén.

Mikor ezek a zöld cölöpök megjelentek az egyes utcáknál, és egy-egy autó véletlen ráfutott, az nem volt kellemes élmény”

– idézte fel a tapasztalatokat.

A taxis ezután leszögezte, hogy nem érti, hogy a pollereket miért kell télen, nyáron kint tartani, mikor bizonyos védettnek nyilvánított szakaszokon senki nem kerékpározik”.

Ez a lépés semmi másra nem jó, mint az autós közlekedés ellehetetlenítésére”

– húzta alá.

Horancsek Róbert szerint érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy pszichésen milyen hatása van ennek a bedugított városi közlekedésnek az autósokra és a lakosságra. „Nagyon sok autós már gyomorgörccsel indul el reggel otthonról, hogy mi fogadja majd az utakon. A végeláthatatlan araszolgatások és a lehetetlen helyzetek sokszor odavezetnek, hogy olyan szituációk is ordítozásba csapnak át, amelyeket nyugodtan meg lehetne beszélni, sőt, mi több, egy vállrándítással is el lehetne intézni” – fűzte hozzá.

Nyitókép: Dugó az Üllői úton. Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István