Vitézy nyílt levelet írt Karácsonynak: „A főpolgármester a minősítést választotta, ahelyett, hogy a lényeggel foglalkozott volna”

Vitézy Dávid teljes levele alább olvasható:

„Tisztelt Főpolgármester úr!

A BKK által fű alatt bevezetett járatritkítás negatív hatásai már az első fagyos reggelen megmutatkoztak: az utasok hosszabb várakozási időket és nagyobb zsúfoltságot tapasztaltak az érintett járatokon.

A járatritkítást érdemi egyeztetés vagy tájékoztatás nem előzte meg, csak a lebukás után vallották be annak tényét.

Ugyan a BKK vezérigazgatója még tegnap este elnézést kért a hibás előkészítésért és a tájékoztatás elmaradásáért, Ön inkább a szavakkal való bűvészkedést (nincs járatritkítás, de mégis van) és a személyem minősítését választotta, ahelyett, hogy a lényeggel foglalkozott volna: a járatritkítások hatásaival.

Hiszen nevezhetik intézkedésnek, forgalmi beavatkozásnak, megváltozott közlekedési szokásoknak, átcsoportosításnak, a kapacitás újraosztásának, vagy mondhatják lassan, hogy mindenki megértse, de mégis, a lényeg ugyanaz:

53 vonalon kevesebb jármű közlekedik és egy sincs, amin több – a BKK közleménye sem állít mást. Ez pedig, akárhonnan is nézzük, járatritkítást jelent.

Volt már sok olyan átszervezés, ahol egyik vonalon kevesebb, másikon több járat közlekedett és a mérleg nulla volt. De ez most nem ilyen, tömeges járatritkítás történt Budapesten, semmi más. Erről döntött érdemi egyeztetés nélkül a BKK, Budapest minden városrészének utasait sújtva. Azt a magyarázatot nehéz kétkedés nélkül fogadni, hogy az otthoni munka, a home office elterjedése miatt pont Budapest külső kerületeinek legkihasználtabb lakótelepi járatait kellene ritkítani Újpalotától Káposztásmegyerig, Havannától Pesterzsébetig, a Csillagteleptől Rákoskeresztúrig, Újpesttől Óbudáig.

Amikor a korábbi városvezetések hasonló, fűnyíróelven végrehajtani kívánt járatritkítási csomagokkal próbálkoztak, minden esetben felléptem a hibás tervek ellen. Így tettem Hagyó Miklós és Demszky Gábor idején 2008-ban és így tettem 2016-ban is, amikor a Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat csökkentette volna a járatok számát és a közösségi közlekedés színvonalát. Akkor a tervek bejelentését követő tiltakozások hatására mindkétszer visszavonták a korábbi rossz döntéseket és elálltak a járatritkítások tervétől. Most is ezt kérem Öntől.

Kérem, a lehető leghamarabb vonja vissza ezt az elhibázott járatritkítási programot. Bár a pártpolitika világában ez nem szokás, szakemberként a magam részéről örömmel ajánlom fel segítségem.

Készen állok közreműködni a rendszer megjavításában, észszerűsítésében. Abban a négy évben, amikor lehetőségem nyílt a BKK-t vezetni, végig el tudtuk kerülni a hasonló fűnyíróelven zajló ritkításokat a mainál nehezebb pénzügyi körülmények között is, sőt, folyamatosan fejleszteni tudtuk a hálózatot. Budapestnek meggyőződésem szerint továbbra is ezt az utat kell járnia, nem adhatunk lejjebb az eddigi szolgáltatási színvonalból – ebben mindig számíthatnak rám.”

Fotó: MTI/Mónus Márton

***