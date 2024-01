Karácsony szabályosan lábon lőtte a budapesti közlekedést, fel se férnek az utasok a buszokra: Vitézy páros lábbal szállt a főpolgármesterbe

Az alábbi járatok érintettek:

- 1-es és 1A villamos, a város legfontosabb gyűrűs villamosvonala

- 14-es villamos, a káposztásmegyeri lakótelep első számú járata

- 50-es villamos, Pestszentlőrinc legfontosabb kötöttpályás kapcsolata

- 70-es, 74-es, 75-ös, 78-as trolibuszok a belvárosi hálózaton

- 80-as és 81-es trolibuszok a zuglói hálózaton

- 5-ös, 7E, 8E, 107-es, 108E és 133E járatok a Rákóczi úti csuklós főtengelyen Újpalota, Rákospalota, Zugló és Buda számos kerülete között

- 9-es busz, a város egyik legfontosabb járata Óbudától Kőbányáig

- 11-es, 29-es és 111-es buszok, a II. kerületi hegyvidék fontos buszjáratai

- 20E és 122E, Káposztásmegyer legfontosabb buszjáratai

- 30-as és 30A, Újpest és Angyalföld fontos járatcsaládja a 20E mellett

- 35-ös és 36-os, Csepel és Dél-Pest gerincjáratai

- 67-es, 161E, 176E, 276E - a Rákoskeresztúr és Rákosliget térségét az Örs vezér terével összekötő járatok

- 85-ös és 85E, az Újhegyi-lakótelep és Kőbánya első számú járatai

- 95-ös, Kőbánya és Pestszentlőrinc gerincjárata

- 99-es, Józsefváros, Kőbánya, Kispest és Pesterzsébet gerincjárata

- 102-es, 110-es és 112-es, a budai hegyvidék és Mártonhegy járatai, utóbbi kettő a Rákóczi úti és Thököly úti tengely és Zugló fontos kapcsolata is

- 139-es, mely a szintén ritkított 8E mellett Gazdagréti lakótelep fontos járata

- 142E - Kispest és a Gloriett-telep kiemelt jelentőségű buszjárata

- 148-as, 152-es, 159-es, Csepel lakótelepeit és kertvárosait feltáró járatok, a 148-as Pesterzsébet és Kispest esetében is fontos gerincjárat

- 182, 182A, 184, 282E és 284E - a XVIII. és XIX. kerület kertvárosait feltáró sűrű járatcsalád

- 196, 196A és 220-as - Újpest kiemelt járatcsaládjai, melyek a metróra hordanak több irányból is számos lakóterületet és lakótelepet

- 223E, 224 és 224E - Pesterzsébet legfontosabb gerincjáratai