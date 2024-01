Vitézy Dávid üzent Lázárnak: „Zárkózzon be Karácsony Gergellyel, és találjanak megoldást”

„Lázár János újév alkalmából még üzent a budapestieknek: ha januártól nem is, majd márciustól megszünteti a Budapest-bérletet. Úgy tűnik, nem talált kedvező fogadtatásra, hogy a MÁV megpróbált konstruktív megoldást találni a BKK-val és a pár nappal ezelőtti megállapodásuk alapján januártól elkerülhetővé vált a fővároson belüli tarifaközösség megszűnése. A mai (december 31-i – a szerk.) MÁV-közleményből is látszik ez a helyzet, a vasúttársaság ugyanis finoman, de elég világosan jelezte, a döntés minden felelőssége Lázáré: »ugyanakkor a tulajdonosi jogokat gyakorló, Építési és Közlekedési Minisztérium döntésének megfelelően az átmeneti megoldás legfeljebb március elsejéig, az új tarifarendszer bevezetéséig lesz érvényben.«

Továbbra is azt gondolom, hogy a Budapest-bérlet megszüntetése egész egyszerűen nem történhet meg, az olyan példátlan visszalépés lenne a budapesti közösségi közlekedésben, amit nem szabad megengedni.

Ahogy korábban is ezt írtam, továbbra is csak egy megoldást látok: Karácsony Gergely főpolgármester és Lázár János közlekedési miniszter kezdjék együtt az újévet, zárkózzanak be, és ha már a BKK és a MÁV szintjén nem sikerült, addig ne jöjjenek ki, míg nem állapodnak meg egy tartós megoldásban” – írta Vitézy.