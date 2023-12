„Minden évben visszatérő vita, hogy a BKK - Budapesti Közlekedési Központ a Budapest-bérlet bevételeiből mennyi pénzt ad át az állami szolgáltatóknak azért, hogy a budapesti utasok a bérleteikkel az állami fenntartású HÉV-eket, kék és sárga Volánbuszokat és a MÁV Start vonatait is használhatják a fővároson belül, illetve ennek a vitának a másik fele, hogy a BKK mennyit von le ebből az összegből saját utastájékoztatási, jegyellenőrzési, értékesítési tevékenységének költségei miatt.

Tavaly is asztalra került ez a vita, akkor, 2022 szeptemberében még közlekedési államtitkárként dolgoztam és az én feladatom volt a tárgyalások vezetése kormányzati oldalról. Elsőre nyilván a MÁV és a BKK is többet kért, nagyobb részesedést akart, mint ami reális volt, ezért aztán addig kell tárgyalni, amíg nincs megállapodás. Sikerrel jártunk, több hét tárgyalás után megállapodtunk Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a BKK-val, így aztán 2023-ban a Budapest-bérlet zavartalanul tudott tovább működni. Nem panaszkodtam a Facebookon, nem riogattunk senkit azzal, hogy megszűnik az együttműködés, hanem végeztük a dolgunkat.

Most is erre lenne szükség, a budapesti utasok riogatása és a vidékiek főváros ellen való hergelése helyett. Azonban nem ezt látjuk: Lázár János közlekedési miniszter a hódmezővásárhelyi rádióban arról értékezik, hogy “nem fair, hogy a vidéki adófizetők támogatják a budapestiek tömegközlekedését” (ami ismerve a budapesti gazdaság hozzájárulását a költségvetéshez és a GDP-hez, teljesen komolyan vehetetlen állítás), Karácsony Gergely főpolgármester pedig dühös Facebook-posztokban válaszol neki. Miközben valójában az asztalhoz kellene ülniük és tárgyalás útján kellene megállapodni a számokról, sőt, kellett volna már hónapokkal ezelőtt. Csak hogy értsük: a vita a fővárosi közösségi közlekedési büdzsé kb. 1%-ról, 2 milliárd forintról szól. Éppen ezért felháborítónak tartom, hogy tárgyalás és megoldás helyett mindkét politikai oldal a konfliktust élezi, az utasokat riogatja, hogy ezáltal el tudja játszani: ő most aztán megvédi a vidéki/budapesti embereket a másikkal szemben. Unalmas és végtelenül káros ez a folyamat, amiben a két oldal országos pártpolitikai harcában minden egyes fővárosi szakmai kérdés a frontvonalon végzi.

Eközben persze emberek százezrei nyilván rémülten olvasták a híreket Csepeltől Békásmegyerig, Rákosmentétől Budafokig, Cinkotától Soroksárig arról, hogy a BKK-bérletük mellé egy másik bérletre is szükségük lesz az utazáshoz jövőre, ezáltal duplájára emelkedhet a munkába járásuk költsége. Ez ráadásul nyilvánvalóan érdemben és jelentősen rontaná a közösségi közlekedés versenyképességét.

Elképzelhetetlennek tartom, hogy ez valóban megtörténhessen és a Budapest-bérlet megszüntetéséről szóló hírek valóra váljanak. Ez a budapestiek részéről olyan ellenállásba ütközne, amit még Lázár János nyíltan Budapest-ellenes és a vidéki szavazókat a fővárosiak ellen uszító politikája sem bírna ki.

A Budapest-bérletet mai formájában 2011-ben hoztuk létre, a BKK akkori vezérigazgatójaként rengeteg tárgyalás, számítás, egyezkedés után tudtunk megállapodni az állammal és elsőként az országban megoldani, hogy egy városban az alapárú bérlet is minden vonatra és Volánbuszra is jó legyen. Amióta a hévek és a kék Volán-járatok is állami fenntartásba kerültek, a Budapest-bérlet léte még fontosabb, sőt, szó szerint nélkülözhetetlen.

Ami pedig a jövőt illeti: a már meglévő integráció helyett inkább annak fokozására kellene törekedni az agglomerációban. Amikor 2022-ben aláírtuk a megállapodást a Fővárossal, a javaslatomra bekerült egy új pont is, mely így szólt: »fővárosi elővárosi szolgáltatói tarifaközösség kialakítása érdekében, a BKK Zrt. közreműködésével, helyi-helyközi összekapcsolt bérletet hoznak létre akként, hogy a Felek kedvezményt nyújtanak a helyi és helyközi díjtermék komponens árából, így annak ára kedvezőbb az utasok számára, mintha külön-külön vásárolnák meg a díjterméket. (...) Felek szoros együttműködési kötelezettséget vállalnak.«

Ebből nem lett semmi, a Budapest-bérlet regionális kiterjesztése és a regionális tarifaközösség, illetve a vállalt szoros együttműködési kötelezettség helyett az idei évre maradt a riogatás, kiszivárogtatás, Facebook-posztolás és a hódmezővásárhelyi rádióból való üzengetés a budapestieknek. Remélem, ha idén már nem is, de az újév kezdetén a szereplők felnőnek a feladathoz. Azt javaslom, Lázár János és Karácsony Gergely zárkózzanak be egy szobába és ne jöjjenek ki addig, míg tárgyalásos úton le nem zárják ezt a méltatlan ügyet és meg nem állapodnak arról, ki mennyit vállal a vitás 2 milliárd forintból. Azt ugyanis senki nem gondolhatja komolyan, hogy a Budapest-bérletet a fővárosi utasok majd engedik megszüntetni és két bérletet fognak vásárolni kétszer annyiért külön a villamosokra és a metróra, egy másikat meg külön a hévekre, a vonatokra és a Volánbusz elővárosi járataira 2024-től.”