A kormányfő is reagált Trump béketervére: közeleg az igazság pillanata

Mindent megtesznek, hogy az amerikai elnök ne járjon sikerrel.
A miniszterelnök szerint nagyok a várakozások.
Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel Facebook-bejegyzésben reagált a legfrissebb amerikai-ukrán tárgyalásokra.
Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése”
– kezdte bejegyzését a kormányfő. Kiemelte: egy 28 pontos béketerv került az asztalra, amerikai tárgyalódelegáció érkezett Kijevbe, és „nagy várakozások szerte a világban”.
A miniszterelnök elismerően szólt az amerikai elnökről: „Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette.”
A miniszterelnök szerint miközben Washington a béke irányába mozdul, Brüsszel ismét „eltévesztette az ütemet”.
a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor leszögezte: „Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk.” Hozzátette: „Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán.”
