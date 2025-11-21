A kormányfő is reagált Trump béketervére: közeleg az igazság pillanata

A miniszterelnök elismerően szólt az amerikai elnökről: „Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette.”

A miniszterelnök szerint miközben Washington a béke irányába mozdul, Brüsszel ismét „eltévesztette az ütemet”.