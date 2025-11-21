Ft
Ukrajna Donald Trump Orbán Viktor

A kormányfő is reagált Trump béketervére: közeleg az igazság pillanata

2025. november 21. 08:20

A miniszterelnök szerint nagyok a várakozások.

2025. november 21. 08:20
null

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel Facebook-bejegyzésben reagált a legfrissebb amerikai-ukrán tárgyalásokra. 

Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése”

– kezdte bejegyzését a kormányfő. Kiemelte: egy 28 pontos béketerv került az asztalra, amerikai tárgyalódelegáció érkezett Kijevbe, és „nagy várakozások szerte a világban”.

A miniszterelnök elismerően szólt az amerikai elnökről: „Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette.”

A miniszterelnök szerint miközben Washington a béke irányába mozdul, Brüsszel ismét „eltévesztette az ütemet”.

a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására”

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Orbán Viktor leszögezte: „Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk.” Hozzátette: „Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán.”

Nyitókép forrása: Oliver Contreras / AFP

***

 

..--..
2025. november 21. 11:02
-zsoltkom- "Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése" Orbán és Trump egy közös kabaréjelenete... mindig újból telik el szent esküvel a 24 óra. A keresztény Isten meg mindig legyint... "Ej, ráérünk arra még!" (Csaknem... majdnem 1 évet jelent Trump 24 órája, balfasz Orbánok! És minden ukránoknak küldött fegyver, ott náluk épült fegyvergyár, a világ keresztényibb felének támogatása gondolatban, szóban és cselekedetben, a megtámadott Ukrajnával való együttgondolkodás, maga Ukrajna képessége és akarata azt mutatja, hogy még évekig lesz háború. A "közeleg az igazság pillanata" az nem a békére vonatkozik. Isten elleni vétek most békét erőltetni. Ezt felfoghatná egy keresztes háborús , vallásháborús kereszténység nem igazi keresztény része, akik egy megtámadott ország pusztulásáért imádkozik, drukkol.)
patikus-3
2025. november 21. 09:23
Foxy Maxi matróz lett Kapitánya Piszkos Fred.
falcatus-2
2025. november 21. 09:22
"közeleg az igazság pillanata..." csak, nehogy úgy, mint a szánhúzó kutyák elé rúdon belógatott kolbász
falcatus-2
2025. november 21. 09:18
"És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette.” Csak egy kérdés maradt nyitva: passzol-e majd a kulcs a zárba? Tartok tőle még reszelgetni kell.
