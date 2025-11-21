Ritka dolog történik a magyar kutakon – ezért drágul ennyire a dízel

Megvenné a MOL a Lukoil romániai hálózatát: 22 milliárd dollár a tét
A magyar olajipari vállalat is versenybe szállt a Lukoil romániai finomítójáért és benzinkút-hálózatáért – az amerikai szankciók miatt sürgőssé vált az üzlet.
A dízel drágulása valószínűleg még egy ideig velünk marad-
Magyarországon újra 600 forint felett a dízel átlagára – hosszú hónapok után először lépte át ezt a lélektani határt, és péntektől újabb 3 forintos nagykereskedelmi emelés jön.
Eközben a benzin ára gyakorlatilag mozdulatlan hetek óta.
Péntektől így 24 forint lesz a dízel javára az árkülönbség – ilyen nagy eltérés legutóbb 2024. március elején volt látható a két üzemanyag között.
A Portfolio elemzése szerint a fő ok a finomítói marzsok robbanásszerű emelkedése.
Ennek hátterében több minden áll: globálisan extrém alacsonyak a dízelkészletek – az USA-ban, Európában és Ázsiában is jóval a 10 éves átlag alatt vannak a tartalékok.
Erős maradt a kereslet az iparban, mezőgazdaságban és a közúti fuvarozásban. Az orosz olajszektort sújtó amerikai szankciók további árnyomást okoznak.
Az amerikai energiaügynökség (EIA) előrejelzése szerint a dízel finomítói prémiuma 2026-ra még tovább emelkedhet: a jelenlegi 69 centről akár 90 cent/gallon körülire is nőhet. Ez azt jelenti, hogy a dízel drágulása valószínűleg még egy ideig velünk marad, mire érdemi javulás várható a piacon.
