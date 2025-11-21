Ritka dolog történik a magyar kutakon – ezért drágul ennyire a dízel

Ennek hátterében több minden áll: globálisan extrém alacsonyak a dízelkészletek – az USA-ban, Európában és Ázsiában is jóval a 10 éves átlag alatt vannak a tartalékok.

Erős maradt a kereslet az iparban, mezőgazdaságban és a közúti fuvarozásban. Az orosz olajszektort sújtó amerikai szankciók további árnyomást okoznak.

Az amerikai energiaügynökség (EIA) előrejelzése szerint a dízel finomítói prémiuma 2026-ra még tovább emelkedhet: a jelenlegi 69 centről akár 90 cent/gallon körülire is nőhet. Ez azt jelenti, hogy a dízel drágulása valószínűleg még egy ideig velünk marad, mire érdemi javulás várható a piacon.

