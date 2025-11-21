Ft
Magyarország benzin dízel

Ritka dolog történik a magyar kutakon – ezért drágul ennyire a dízel

2025. november 21. 07:51

A dízel drágulása valószínűleg még egy ideig velünk marad-

2025. november 21. 07:51
null

Magyarországon újra 600 forint felett a dízel átlagára – hosszú hónapok után először lépte át ezt a lélektani határt, és péntektől újabb 3 forintos nagykereskedelmi emelés jön.

Eközben a benzin ára gyakorlatilag mozdulatlan hetek óta.

Péntektől így 24 forint lesz a dízel javára az árkülönbség – ilyen nagy eltérés legutóbb 2024. március elején volt látható a két üzemanyag között.

A Portfolio elemzése szerint a fő ok a finomítói marzsok robbanásszerű emelkedése.

  • Benzin: az év eleji ~10 dolláros (kb. 3300 Ft) hordónkénti finomítói haszon most már több mint a duplája.
  • Dízel: a marzs 20 dollárról közel 45 dollárra (kb. 15 000 Ft/hordó) ugrott, ilyen magas szinten utoljára 2023 szeptemberében járt. 

Ennek hátterében több minden áll: globálisan extrém alacsonyak a dízelkészletek – az USA-ban, Európában és Ázsiában is jóval a 10 éves átlag alatt vannak a tartalékok.

Erős maradt a kereslet az iparban, mezőgazdaságban és a közúti fuvarozásban. Az orosz olajszektort sújtó amerikai szankciók további árnyomást okoznak.

Az amerikai energiaügynökség (EIA) előrejelzése szerint a dízel finomítói prémiuma 2026-ra még tovább emelkedhet: a jelenlegi 69 centről akár 90 cent/gallon körülire is nőhet. Ez azt jelenti, hogy a dízel drágulása valószínűleg még egy ideig velünk marad, mire érdemi javulás várható a piacon.

Nyitókép forrása: Pixabay

***

 

