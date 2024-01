Szifilisz okozhatta Lenin végzetét: száz éve halt meg a proletárok valláspótléka

A korabeli visszaemlékezések szerint Lenin „rossz természetű, gonoszkodó kisgyerek” volt. Igaz ez?

Kétségtelen, volt benne hajlam a komiszkodásra.

A visszaemlékezések alapján hisztis, követelőző gyerek volt, aki hamar megtanulta, hogyan kerüljön a középpontba, s ami ennél is fontosabb, azt is, hogyan manipulálja a környezetét. Sokszor idősebb testvéreire is rá tudta kényszeríteni az akaratát. Persze önmagában ezek a tulajdonságok még nem predesztinálták arra a történelmi szerepre, ami osztályrészül jutott neki.

Mi sodorta a marxi eszmerendszer felé Lenint? Olyan véleményt is olvasni, hogy meghatározó trauma volt az életében, amikor az orosz cár elleni merényletkísérlet miatt kivégezték a bátyját.

Nehéz egyetlen momentumot kiemelni, ami erre a pályára vitte. A 19. század második felében nagyon sok fiatal orosz értelmiségi kötött ki a forradalmi mozgalom valamely ágában. Ám kétségtelen, hogy

a bátyja, Alekszandr Uljanov 1887-es kivégzése III. Sándor cár ellen tervezett merényletkísérletért olyan mozzanat volt, amely erősen hatott Lenin világképére és érzelemvilágára.

Lenin „vegyesrendű” orosz értelmiségi családból származott, a felmenői között oroszokat, németeket és zsidókat is találunk. A család igazi társadalmi felemelkedése apjával, Ilja Uljanovval vette kezdetét, aki a szimbirszki kormányzóság népiskoláinak felügyelőjeként valóságos államtanácsosi címet és örökletes nemességet szerzett. Az apa halála és bátyja kivégzése kétségtelenül komoly törést jelentett a család életében, de ettől még Lenin egyetemet végezhetett, jogi diplomát szerzett és akár ügyvédként is praktizálhatott volna.