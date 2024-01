„Nekünk legitim kifogásaink vannak, amelyeket diplomáciai úton szeretnénk rendezni” – Orbán Balázs a magyar-svéd ügyről

„A tanulság, hogy nem kell mindig mindent elhinni, amit a balliberális sajtó ír. Az vágyvezérelt újságírás” – jelentette ki a Mandiner érdeklődésére Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Székesfehérváron azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt napokban számos hazai és külföldi sajtótermék ünnepelte azt a hírt, hogy bár Orbán Viktor meghívta Magyarországra a svéd miniszterelnököt, Ulf Kristersson nem hajlandó eljönni. Csakhogy utóbb kiderült, ez nem igaz: a svéd állami televízió nyilvánosságra hozta a magyar kormányfőnek írt levelet, amelyben egyetértett az intenzívebb politikai párbeszéd igényével, és nyitottságot mutatott a budapesti találkozó iránt.

Magyarország támogatja Svédország NATO-csatlakozását, eközben viszont a magyar parlamenti képviselők kritikája is jogos. Erre megfelelő válaszokat kell találnunk, reményeink szerint a hagyományosan jó svéd-magyar együttműködés keretében

– szögezte le Orbán Balázs, aki abban is egyetértett, hogy a törökök ratifikációja nem feltétlenül Magyarország számára jelent nyomást, hiszen legalább ekkora teher nyomja a svédeket, akik csak velünk nem tudtak megegyezni, és eddig nem is nagyon mutattak erre igényt, erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is többször beszélt a Kormányinfón.

Nincs összefüggés a magyar és a török döntés között. Nekünk legitim kifogásaink vannak, amelyeket diplomáciai úton szeretnénk rendezni. Én magam is jártam Svédországban, három miniszter és parlamenti delegáció is járt ott, de nem tapasztaltunk nyitottságot. Örömmel állapítjuk meg, hogy ez most megváltozni látszik

– erősítette meg Orbán Balázs.

Orbán Viktor politikai igazgatója egyébként annak apropóján érkezett Székesfehérvárra, hogy a Mathias Corvinus Collegium helyi képzése új otthonra talált a nagy múltú bankszékház épületében – az ünnepség a történelmi egyházak vezetőinek áldásával kezdődött.

Cser-Palkovics András polgármester – aki az eseményen Orbán Balázs új könyvéről, a Huszárvágásról beszélgetett a szerzővel – megköszönte a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézményének, hogy a világjárvány miatt nehéz körülmények között is megkezdte működését a városban, most pedig egy gyönyörű épületet újított fel kívül és belül a közösség javára.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója beszédében hangsúlyozta, a diákok miatt is fontos volt, hogy a város szívében találjanak megfelelő otthont, ez végül a Koronázó Bazilika romjai és az Országalma közelében valósult meg. A székesfehérvári központban 300 diák tanul, Orbán Balázs pedig megjegyezte, az MCC sikerét mutatja, hogy minden programra többszörös a túljelentkezés.