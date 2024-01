Orbán Balázs Svédország NATO-csatlakozásáról: A magyar kormány döntései nem függenek Törökország álláspontjától

Orbán Balázs az ATV-ben beszélt Svédország NATO-csatlakozásával kapcsolatban. A miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt, hogy a magyar parlament ülésezési rendje eltér a török parlamentétől, többek között ezért is Magyarország az utolsó állam, ami ratifikálhatja a kérelmet. Arról is beszámolt, hogy a kormány támogatja a csatlakozást, ezért is terjesztették elő a parlamentbe, és már korábban is egyértelművé tették, hogy

nem függenek Törökország álláspontjától.

Szerdán Orbán Viktor is megerősítette, hogy a magyar kormány támogatja Svédország NATO-tagságát.

Az viszont felmerült, hogy a kormánypárti képviselők egy része szerint, mivel Svédország politikai elitje az elmúlt 10 évben támadta Magyarországot, az alapot teremt arra, hogy további politikai konzultációkat kérjenek.

Nyitottak voltak erre a konzultációra, és Orbán Balázs szerint ezeket csak azért kérték, hogy megkönnyítsék a svédek dolgát.

Ez nem egy szavazógyár”

– utalt a magyar parlamentre a miniszterelnök politikai igazgatója.

***