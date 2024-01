Nagy Feró szerint a magyar történelem négy legnagyobb alakja közé tartozik Orbán Viktor

Karácsony Gergely?

Nem is értem, hogy került oda.

Szijjártó Péter?

Ilyen jó külügyminiszterünk még nem volt!

Vlagyimir Putyin?

Merjek jót mondani róla?

Ahogy gondolja…

Bátran felvállalja az orosz érdekeket, ráadásul jó fej, mert kiváló áron adja nekünk a gázt.

Volodimir Zelenszkij?

Úgysincs lekötött koncertünk Ukrajnában a Beatricével: szerintem ő egy bohóc.

Joe Biden?

Minket, öregeket sokszor cikiznek, hogy mindent elfelejtünk. Szerintem ő már azt is elfelejtette, hogy éppen az Egyesült Államok elnöke.

Ön szerint Trump visszatér az elnöki székbe?

Biztos vagyok benne! Ha nem, akkor Amerikának annyi, megroggyan, szétesik. Még a bozontos szemöldökű Brezsnyev, a szovjet pártfőtitkár a hetvenes években egyszer azt mondta, az amerikaiak akarnak lenni a világ csendőrei, de mi ezt nem hagyjuk.

Röhögtünk rajta, hiszen féleszű volt, Kádárt és Honeckert csókolgatta.

De abban végül is igaza volt, hogy az Egyesült Államok akkor is, ma is a világ csendőre akar lenni.

Mitől félti a legjobban Magyarországot?

A liberális-kommunista hatalomátvételtől.

Mennyit foglalkozik a halál gondolatával?

Ebben a korban elkerülhetetlen, bár még vagy harminc évig akarok élni. Majd a jó Isten eldönti. De ha én egyszer majd nem leszek, nem én, a világ lesz szegényebb…