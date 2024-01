„Őszintén szólva különösebb izgalmat nem okozott a 624. számú állami italboltban, mint közönségesen Kispiszkos talponálló, hogy egy bizonyos Lázár János esetleg visszavonul a parlamenti politizálástól valamelyik kastélyocskájába.

Kovács úr, a tülökorrú masiniszta szerint, aki mint ilyen, érzékeny a városi tömegközlekedés problémái iránt, ki nem tojja le? Egyik kutya, másik eb. Ezt persze nem ilyen irodalmiasan fogalmazta meg, hanem sűrű köpködések között igazi verbális leleményekkel, amelyekben nemi szervek és excentrumok nevei is szerepeltek. Az, hogy most szétcincálja a budapesti tömegközlekedést, lehet, hogy dicséretet hoz a gazdájától, aki nyilván helikopteren jár – a tülökorrú Kovács masiniszta gyakran él a túlzás hatásfokozó eszközével –, de hogy ő, Kovács úr most sokkal tovább bumlizhat azon a vacak HÉV-en, ha az unokáihoz megy, mert az ritkábban jár, na az azért már túlzás. (Ezt valahogy úgy fogalmazta meg, hogy nemi szervét étkezésre kínálta fel.)

A kis szőke és pösze Marcsika, aki szerette, ha a múltjára emlékeztetve kikapós menyecskeként emlegették, oda konkludált, hogy miután minden egyes szál cigarettával, amit elszívnak itt a 624. számú állami italbolt, mint közönségesen Kispiszkos talponálló előtt, ennek az alaknak a zsebibe tömnek egy kis pénzt. Aki annyit se ér, amennyije van. Itt a csapos közbeszólt, hogy azért a lézerblokkolós autó nagyon menő, neki tetszik és ha ő miniszter lesz, akkor mindig csak ilyennel fog száguldozni.”

***