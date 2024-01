Aggasztja önöket, hogy Novák Katalin „úgy viselkedik, mintha Erdély Magyarország része lenne”? Nos, talán nem kellett volna színmagyar területeket csatolni sosemvolt országokhoz

Száznégy esztendővel Buda török kézre kerülése után, 1645-ben berontott Ibrahim szultán sztambuli palotájába a Ruméliai Hírnök tudósítója, és kétségbeesett dühvel jelentette: a magyarok – legyenek bár nemesek, katonák, parasztok, papok vagy tollforgatók – mind úgy tekintenek az elfoglalt területekre, Budára, Esztergomra, Kecskemétre, Pécsre, Szigetvárra, mintha az bizony magyar város volna.

Értesíteni kell az ENSZ-t, a cognaci liga tagjait, és elítéltetni velük a felháborító magyar revizionizmust, irredentizmust.

A budai vagy a temesvári vilajet mindig is török föld volt, a rudapithecus-oszmán kontinuitás bizonyítja, hogy itt mindig is a kalifa népe élt. Bármit is mondjanak a magyarok, mindörökké a félholdas zászló fog lengeni Buda, Fehérvár és Pécs felett. Micsoda hagymázas történelemszemlélet, még hogy magyar területek…

Nem tudom, vajon megtörtént-e a fenti jelenet, egy kicsit életszerűtlennek érzem, ámbátor hasonlóan kétségbeesett ostobasággal idézi az Evenimentul Zilei cikkében a Gazeta de Cluj főszerkesztőjét: „Novák Katalin úgy viselkedik, mintha Erdély Magyarország része lenne.”

Hát igen.

Ezzel jó pár magyar király, hadvezér, művész és úgy általában a komplett magyar nemzet így van bő ezer éve. Mi a Kárpát-medencére (és csak arra, hiszen mi sose vágytunk gyarmatokra, kizárólag arra tartunk igényt, ami a miénk) úgy tekintünk mint Magyarországra.

Nevezhetjük Hungáriának, ha ezt könnyebben megemésztik.

A Kádár-kommunizmus önfeladásának (amikor a trianonozást éppen úgy üldözték, mint a szocializmus vagy a szovjetek bírálatát) legkésőbb 1990 áprilisában vége szakadt, amikor Antall József kimondta az evidenciát: lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének érzi magát. Ezt mindannyian értettük, akik félremagyarázták, azok csak a szóban benne élő lényegüket adták (félremagyar; ezek ilyenek). Némi Medgyessy koccintós, Gyurcsányos kettősállampolgárság ellen uszításos kitérő után újra belezökkentünk a normális kerékvágásba, a Szabó Dezső-i „minden magyar felelős minden magyarért” irányjelzőt követve.

Nos, ha ez annyira zavarja őket, kényelmesebb lett volna nem elcsatolni színmagyar területeket sosemvolt országokhoz.

És ha már odakerültek, szembesülni kellett volna e fiatal országok államszervezésben még gyakorlatlan apparátusának azzal a felelősséggel, ami egy adott hatalomhoz tartozó emberekkel, a természeti és kulturális értékekkel együtt jár. Nemcsak a négyzetkilométer lett az övék, hanem egy csomó feladat is. A polgárok védelme, szabadsága, önkiteljesítésének, boldogságának, identitásának biztosítása; a műemlékek felújítása, utak építése, a természeti kincsek megóvása. Ha erre képtelenek, az ott élő (őshonos) emberek rosszul érzik magukat, akkor valamit nagyon rosszul csinálnak, amin illene eltöprengeni.

A határok megrajzolásakor senkit nem kérdeztek meg róla, akarja-e ezt; a magyarok közül senki nem ment önként Romániába, amely azóta is ellenségként bánik velük.

Mindenki, aki addig a történelmi Magyarország területén élt, az vagy oda született, vagy önként választotta (ő vagy felmenői) a helyet. Mi sosem asszimiláltunk erőszakosan (vagy nagyon kevéssé hatékonyan tettük), ami abból is látszik, hogy ezer év alatt kihalás helyett jelentősen gyarapodtak a szlovákok, amiképpen 6-700 év alatt a románok vagy 800 év alatt az erdélyi szászok is, miközben az utódállamok 100 év alatt megfelezték, sőt sok helyről eltüntették a magyarokat.

Tudor Pacuraru nyugalmazott hírszerző ezredes úgy véli, „a magyar államfő és a miniszterelnök mindegyik útját provokatív, nacionalista-soviniszta, sőt, revansista gesztusok kifejezésére használják”, ami „politikai hasznot hoz számukra Magyarországon” Reméljük is, hogy a hazai választók többségének ezek szimpatikus, tehát voksot hozó tettek, és közjogi méltóságaink nem hatéves kislányok fiúvá operálásának propagálásától remélik a szavazótábor bővülését.