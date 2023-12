Új év, új szabályok: erre kell figyelnie jövőre az autósoknak!

Kedden jelentek meg az eddig csak sajtóhírekként kezelt információk, miszerint több új fizetős útszakasz is lesz a jövő évtől. Októberben a témában leveleztünk az Építési és Közlekedési Minisztérium sajtóosztályával, akkor a tárca lapunknak azt írta, hogy szeptember 1-jén lezárult a hazai elektronikus útdíjszedési rendszerek 2024. évre tervezett változásaival kapcsolatos rendeletek társadalmi egyeztetése.

A rendelet tervezetek jelenleg alkotmányossági és európai uniós jogi egyetértésen vannak, ezután következhet azok aláírása és kihirdetése. Ez követően a Kormány döntésének megfelelően kerülnek majd díjasításra a különböző úthálózati elemek”

– írták október legelején.

A kedden megjelent információk alapján február első napjától fizetőssé válik a személyautók számára is:

az M44-es Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Tiszaug/Tiszakürt csomópontig,

az M44-es Szolnok/Martfű/Kunszentmárton csomóponttól Békéscsaba-Gyula/Debrecen-Szeged csomópontig,

az M4-es Abony-kelet/Szolnok nyugat csomóponttól Törökszentmiklós-nyugat/Szajol csomópontig,

az M44-es Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Szarvas/Szentes csomópontig,

az M0-ás M1-M0 csomóponttól az M0-11-es út csomópontig,

az M31-es Nagytarcsai csomóponttól M3-M31 csomópontig,

az M6-os Budapest, Barackos út csomóponttól Ráckeresztúr csomópontig,

az M6-os Bátaszék és az M6-M60 csomópont között,

az M76-os Balatonszentgyörgy/Balatonberény csomóponttól Keszthely-Fenékpuszta csomópontig,

az M30-as Miskolc észak és Miskolc dél közötti szakasza (eddig ez volt az egyetlen díjmentes rész).

Az egyik legdrasztikusabb változtatás az utóbbi évek egyik legnagyobb kelet-magyarországi közútfejlesztését jelentő M44-es fizetőssé tétele okozza, ugyanis a pályaszakasz több vármegyén halad át. Egészen év végéig lehetett megcsinálni, hogy az ember Békéscsabától egészen Lakitelekig, majd onnan a régi 44-esen Kecskemétig ingyen elautózik, majd onnan a már értelemszerűen fizetős M5-ös autópályán haladjon a fővárosig.

Tudták, hogy egyszer bekövetkezik, de bíztak benne, hogy sokára

Több békéscsabait is megszólaltattunk, akik elmondták, gyakran járnak Kecskemétre vagy a fővárosba munka miatt, eddig az éves megyei matricával viszonylag jó áron meg tudták oldani a dolgot, azonban úgy, hogy Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyében is mostantól lesz fizetős szakasz, azaz oda is venni kell megyei matricát, már jobban megéri megvenni az évest.

Mivel a szabályozás alapján csak akkor lehet fizetőssé tenni egy útszakaszt, ha az csatlakozik meglévő gyorsforgalmi hálózathoz, abban bíztak, hogy az M44-es fizetőssé tétele csak akkor valósul meg, mikor az majd össze lesz kötve az M5-ös autópályával Kecskemétnél.

Mindenhol fizetős már az M0-ás

Azzal, hogy biztossá vált, hogy az M0-ás az M1-M0 csomóponttól egészen az M0-11-es út csomópontig fizetőssé vált, bizton kijelenthető, hogy körbeért a díjköteles szakasz a Budapestet félig-meddig körülölelő útszakaszon.

Ez korábban okozott egy kis csörtét a honi belpolitikában: mikor először megjelent az erről szóló sajtóhír, Karácsony Gergely a közösségi oldalán károkozásnak nevezte a tervezett döntést és azt kérte a kormánytól, hogy hagyják abba az autósok üldözését.

Az autósok megsarcolása mellett ismét Budapestnek, a budapestieknek okoznak kárt. Az M0-st nem fizetőssé, hanem ingyenessé kell tenni, ezt kezdeményeztük többször már a kormánynál. És megtesszük újra, érvekkel, tényekkel, adatokkal, hátha akad még ott valaki, akinek ez többet számít, mint az ostoba szlogenek…”

– fogalmazott a főpolgármester.

A budapesti városvezetőt Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkárnak kellett helyre tennie, aki úgy reagált Karácsony posztjára, hogy a főpolgármester aggálya, miszerint az egységesen fizetős M0 budapesti többletforgalmat generál, nem alapos.

A díjmentes szakaszokon közlekedő személygépjárművek 97,3 százaléka rendelkezik matricával”

– közölte Vitézy Dávid.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP