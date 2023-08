És hogy mi köze az M0-snak a budapesti dugókhoz? A budapesti torlódások elsődleges okai a város határain kívül keletkeznek: naponta több mint 300 ezer autó jön Budapestre az agglomerációból, sok autó a fizetős M0-s szakaszt is a városon keresztül kerüli el. Nem nehéz belátni: ha a városban közlekedni ingyen, azt elkerülni azonban csak pénzért, akkor több autó megy keresztül a városon. Márpedig a budapesti belváros úthálózata ezt a terhelést egész egyszerűen nem bírja el. Ha a problémák jórésze a városhatáron kívül keletkezik, a kezelésüket is ott kell elkezdeni. A cél, hogy csak akkora forgalom terhelje a belvárost, amelyet az ottani úthálózat biztonságosan és kiszámíthatóan le is tud vezetni. Ezt a célt a fizetős M0-s terve súlyosan hátráltatja, az ingyenes M0-s viszont szolgálná.

Ha egységsugarú fideszes lennék, úgy mondanám, fejezze be a kormány az autósüldözést. De engem Budapest jövője, a város élhetősége érdekel, ezért újra nekifutunk az észérveknek az ingyenes M0-sról a kormány felé, a többi rajtuk múlik.”

