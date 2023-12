Romokban az MSZP, de a Momentumot előzve egész jó alkut hozott össze Gyurcsányékkal

Még megváltozhat a felállás

A DK-s városrészekben sem egyértelmű a helyzet, bukhatják a III. kerületet – ahova komoly ambícióval vissza akar térni a kormánypárti Bús Balázs –, sőt, akár a IV.-et, miután a Kutyapárt is elindul. Simán elveszíthetik a X.-et is, lévén, hogy ott jelenleg fideszes a polgármester, továbbá a XX.-at, amelyet jelenleg a Fidesz által támogatott független politikus irányít, sőt a XXII.-et is, ahol a Momentumnak is van kiszemelt embere.

Tény ugyanakkor az is, hogy az arányok változhatnak, ha megnevezik a további nyolc polgármesterjelöltet is Budapesten, és módosulhat a mostani felállás akkor is, ha a többi ellenzéki pártot, elsősorban a Momentumot is beveszik az osztozkodásba, mert az

nehezen elképzelhető, hogy az egykori szivárványkoalíció tagjai több jelölttel vágnak neki a küzdelemnek.

Vidéken pedig még jobb pozíciókat ért el az MSZP, ami jelzi azt is, hogy a főváros határain túl a szocialisták még mindig beágyazottabbak az összes ellenzéki pártnál. A két párt 33 közös polgármesterjelöltet nevezett meg, ebből 13 szocialista, 12 DK-s és 8 független. Az MSZP-é lett többek között négy megyeszékhely, Salgótarján, Szolnok, Szombathely, Veszprém. Ezek közül a nógrádi, illetve vasi megyeszékhelyen ismételhet Fekete Zsolt, illetve Nemény András, Veszprémben ennek kicsi az esélye. Szolnokon izgalmas lehet a mérkőzés a kormánypárti Szalay Ferenc polgármester és a kihívója, Győrfi Mihály között, de inkább az a valószínű, hogy nem történik változás.

Több várost névleg független politikus szeretne újra bevenni

De olyan kisebb, közepesebb városokat is a szocialisták kaptak, mint például Ajka, Celldömölk, Kazincbarcika, Oroszlány, Nyírbátor, Tiszaújváros, ezek közül néhány viszonylag könnyen behúzhatónak tűnik a számukra. A DK-nak nem jutott megyeszékhely, csak kisvárosok, mint például Dunakeszi, Kalocsa, Nagykanizsa, Pápa, Várpalota, Tököl, ezek azonban általában nem lesznek könnyű menetek.

Érdekes viszont, hogy mindkét párt néhány – névleg – független jelölt mellett is felsorakozott, közülük többen nagyobb városokat szeretnének irányítani. Pécsett eldőlt, hogy a szocialista hátterű Péterffy Attila polgármestert támogatják, holott korábban az is szóba került, hogy Gyurcsányék LMP-s politikussal vágnak neki a kampánynak. Szegedet az MSZP korábbi nagy reménysége, Botka László irányítja, aki néhány éve összeveszett a társaival, de a szocialisták – csakúgy mint a DK – nem akarják „odaadni” a Fidesznek a várost, így megegyeztek vele.

A kormánypártoknak nehéz dolguk lesz, ha a két egyetemi városban győzni akarnak.

A gyöngyösi Hiesz György – aki szintén MSZP-sből lett független – 2019-ben győzött, jövőre ismételhet, csakúgy, mint Tatabányán Szűcsné Posztovics Ilona vagy Érden Csőzik László, e két utóbbi politikus azonban inkább közelebb áll a DK-hoz, mint a szocialistákhoz. A kaposvári és a komlói független jelöltek előtt azonban sokkal keményebb feladat áll, hiszen a hivatalban lévő kormánypárti polgármestereket kell legyőzniük.

