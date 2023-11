Zuglóban Horváth Csabának momentumos kihívója lesz, de van ennél nagyobb baja is a polgármesternek

Horváth, a szocialisták budapesti erős embere az ATV Egyenes adás című műsorában szemmel láthatóan sértődötten és ingerülten kommentálta a fejleményeket, válaszolt a műsorvezető kérdéseire. A polgármester rendesen ekézte az egykori helyettesét, mondván ő nem végezte el a rábízott feladatokat, holott mindig kapott újabb és újabb esélyt, és a Rózsáék által megfogalmazott kritikákat épp a Fidesz hangoztatja. Ezt követően lózungszerűen az összefogásról, együttműködésről, a zuglóiaknak tett esküjükről beszélt.

Előválasztást azonban nem szeretne, azt mondta, az ilyen procedúra meghekkelhető, s ez egyébként is a Fidesz érdekeit szolgálná,

mert a kormánypártnak a regnáló polgármesterrel szembeni jelöltet kellene támogatni. Majd azzal érvelt, hogy a várost irányító koalíció többi tagja – az MSZP-n kívül a DK, a Párbeszéd és az LMP – kiáll mellette. S az elmúlt hetek momentumos ámokfutásairól beszélt, amely szintén a kormánypártnak kedvez, de azért bízik benne, hogy Donáthék is megtalálják majd a helyes irányt, amely az együttműködés politikája.

Információink szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy a Momentumon kívül a szivárványkoalíció többi tagja Horváth polgármesterjelöltségét támogatja. Tény: a DK a csütörtöki MSZP-s megállapodással beállt Horváth mögé.

Az ugyan igaz, hogy 2019-ben viszonylag nagy fölénnyel nyert – több mint 13 százalékponttal verte meg a fideszes ellenfelét –, de gyakorlatilag bármelyik ellenzéki politikus győzött volna, így a siker nem feltétlenül az ő érdeme. A váltás így

nem okozna traumát az ellenzéki szavazók, szimpatizánsok körében, hiszen a többségük szintén érzi, hogy nagyon nincs minden rendben az önkormányzatban.

A koalíciós torzsalkodás mellett az is Horváth helyzetét nehezíti, hogy gyakorlatilag kíméletlenebb hadban áll Zugló független parlamenti képviselőjével, mint a Fidesszel szemben. Hadházy Ákos rendszeresen támadja a polgármestert, mondván nem csinál sok mindent a kerületében, s ennek többször látványos akcióval adott hangot. Az MSZP korábbi országgyűlési képviselőjének, Tóth Csabának a korrupciógyanús ügyei is súlyos árnyékot vetnek a polgármesterre és csapatára, hiszen Horváth Hadházyval szemben a párttársa parlamenti indulását támogatta. Ráadásul maga a polgármester is gyanúsított egy parkolási ügyben, így még az sem elképzelhetetlen, hogy a kampány kellős közepén viszik el bilincsben, ami nyilvánvalóan alaposan csökkentené az ellenzéki pártok esélyét.