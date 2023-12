„Nem áll összhangban a demokráciával” – keményen beleszállt az USA a magyar kormányba

Novák Katalin köztársasági elnök alig rendelte el a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény kihirdetését, az Egyesült Államok kormánya nemsokkal rá közleményben reagált – hívta fel a figyemet a vg.hu.

Az ottani idő szerint szerda délután megjelent nyilatkozatot az amerikai külügyminisztérium szóvivője, Matthew Miller jegyzi. Ebben

az USA külügyi tárcája ebben aggodalmát fejezi ki a magyar törvény kapcsán.

A „kifejezetten barátságtalan megfogalmazás” szerint egy olyan jogszabályt lépett életbe, amely

drákói eszközöket ad a magyar kormány kezébe”.

Ezeket pedig akár azok ellen is lehet használni, akik nem osztják a kormánypártok nézeteit. Ezen a ponton a közlemény a megfélemlítés és a megbüntetés kifejezéseket használja – idézte a lap.

De a közleményből az is kiderült, hogy attól is tartanak, hogy az újonnan megalakított Szuverenitásvédelmi Hivatal majd „kvázi zaklatásra” használja a jogosítványait és vizsgálatok alá vethet bárkit, magánszemélyeket és cégeket egyaránt. Még úgy is, ha az eljárások alanyai nem kaptak támogatást külföldi szervezetektől.

A vg.hu szerint a dokumentum utolsó mondata sem sikerült „kevésbé vészjóslóra”. Az amerikai külügyminisztérium ugyanis leszögezte, hogy „a magyar szuverenitásvédelmi törvény

nem áll összhangban azokkal a közös értékekkel, mint a demokrácia, a szabadságjogok, valamint a jogállamiság”.

Az ügynek ezzel jó eséllyel nincs vége és a magyar kormányzat valószínűleg reagálni fog az USA állásfoglalására.