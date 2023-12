Leleplezés: kutató rántja le a leplet Koncz Zsuzsa rendszerváltás előtti múltjáról

A Kontextus Youtube-csatornáján beszélgetett Andor Éva és Mező Gábor történész, a közelmúltban megjelent A kultúra megszállása című könyve kapcsán. A könyv sorba veszi azokat a közéleti személyiségeket, akik a rendszerváltás előtt és után a baloldal kulturális hatalommegtartásához nagy mértékben hozzájárultak.

A beszélgetés során szóba került Hofi Géza és Juszt László neve is, de még a Szomszédok sorozat is terítékre került. Emellett Koncz Zsuzsáról is szó esett, aki az utóbbi időben leginkább a kormánykritikus megjegyzéseivel hívta fel magára a figyelmet.„”

A Jelbeszéd-botrány

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Koncz Zsuzsa nemrég egy Friderikusz Sándorral folytatott podcast műsorban a Kádár-korszakot vizionálta a jelenlegi magyar állapotok kapcsán. Kijelentette, hogy újra diktatúrában érzi magát és hogy ahogyan a rendszerváltás előtt betiltott Jelbeszéd című albuma kapcsán megjegyezte, hogy „déja vu-je” van. Ezzel szemben Mező Gábor a beszélgetés során „nevetségesnek” nevezte Koncz állításait:

Ez az egyetlen, amihez tud ragaszkodni, hogy ebből nagyon nagy balhé volt. Azt hazudta, hogy utána évekig nem jelenhetett meg lemeze

– majd hozzátette, hogy „ha valaki beüti a Wikipédiára, látni fogja, hogy a következő években sorra jelentek meg a lemezei. Arra nem vette a fáradságot a Koncz Zsuzsa, hogy úgy hazudjon, hogy az ne legyen egy perc alatt lenyomozható”.

A diktatúrának a kegyeltje

A történész ezután rávilágított, hogy az énekesnő állításaival szemben, közel sem volt olyan sanyarú sorsa a rendszerváltást megelőzően. Kiejelentette, hogy Koncz „Boldizsár Iván menyeként, a fia feleségeként a diktatúrának a kegyeltje volt”.

Azt is tudjuk, hogy benne volt az Országos Béketanácsban, ami már a 60-as években is nagyon égő lett volna egy normális embernek, de akkor, amikor ő benne volt a 70-es évek végén, 80-as évek elején, szánalmas. Egy ilyen ember, aki benne volt a diktatúra propagandaszervezetében, ő beszél arról, hogy ő milyen lázadó volt, ez olyan hazugság, ami önmagáért beszél

– tette hozzá Mező Gábor.

A teljes beszélgetésről készült videót itt tekintheti meg:



