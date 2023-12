Jövőre több területen is megváltozik az életünk, mutatjuk a legfontosabbakat

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló jogszabály szerint egy mindenki számára elérhető központi mobilalkalmazással elsők közt a születéssel és az autóátírással kapcsolatos ügyeket lehet majd intézni, de később a költözéssel, házassággal, vállalkozásindítással kapcsolatos ügyeket, illetve az erkölcsi bizonyítványt is be lehet szerezni. A mobilalkalmazás segítségével a felhasználók igazolhatják majd a személyazonosságukat és egy gombnyomással rendezhetik fizetnivalóikat az állam felé, később hivatalos leveleiket is megkaphatják a felületen, illetve a közműszámlák is érkezhetnek az alkalmazásba. A jogszabály szerint a keretalkalmazás, a digitális személyiadattárca-szolgáltatás, az eAláírás és az eAzonosítás szolgáltatás 2024. szeptember 1-jétől, a hozzájárulás alapú adatszolgáltatás 2025. június 1-jétől, az ePosta, az eDokumentumkezelés és az eFizetés szolgáltatás 2026. január 1-jétől indulhat el.