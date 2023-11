Jövőre minden magyar új állampolgárságot kaphat

Már november 11-étől társadalmi egyeztetésre bocsátják a Digitális állampolgárság-programhoz (DÁP) kötődő törvényi szabályozásokat – jelentette be Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. A tárcavezető hozzátette:

a dán példával ellentétben idehaza nem teszik kötelezővé és nem is kizárólagos a DÁP használata,

amelynek ugyanakkor számos haszna lehet, főleg a könnyebb és gyorsabb, biztonságos ügyintézés terén – írta a Világgazdaság.

A miniszter emlékeztetett, hogy november 8-án fogadták el az Európai Unió eIDAS 2 irányelvét, amit Magyarországon alkalmazhatnak majd először. Ez arról szól, miként lehet a digitális szolgáltatásokat biztonságosan és egyszerűen használni. Itthon többek között prioritás lesz a mobiltelefon használata: ide költözik az ügyintézés, ami idővel kiegészül az állami és akár magánszektor fizetési szolgáltatásaival is.

Rogán Antal a rendszer előnyeiről elmondta:

tudni fogja a felhasználó alapadatait, ami a korhatáros, például dohányvásárlásoknál jelzi a harmadik félnek, hogy a felhasználó jogosult a vásárlásra, ennél többet azonban nem árul el,

proaktív lesz: figyelmeztet például, ha közeleg egy határidő,

minden hivatalos dokumentum elérhető lesz benne, így nem kell pdf-eket küldözgetni sehova, ráadásul az időbélyegző véd a félreértésektől is.

Mint fogalmazott,

meggyőződésem, hogy a következő évtizedben az emberek a mobilon keresztül akarnak hozzáférni mindenhez.”

A DÁP-hoz kapcsolódó mobilvásárlási akció nem lesz, kivált, mivel okostelefon-ellátottság terén Magyarország az EU első három helyezettje közé tartozik, továbbá a program a mobilok mellett számító- és táblagépeken is elérhető lesz – ismertette a lap.

Majd hozzátették, hogy egy nemzetközi összehasonlító tanulmányon túl a projekt eddig kizárólag a kormány belső erőforrásait használta. A fejlesztési szakaszban komplex szolgáltatói környezet alakul majd ki, de már létező piaci szolgáltatásokat is terveznek használni, és akár EU-s forrásokra is pályáznak majd.

Jövőre indul az első ütem

A tájékoztatón kiderült, hogy az azonosítót és az appot bárki letöltheti korhatár nélkül, és például igazoltatásnál alkalmazható lesz. Ellenben olyan ügyekben, amikhez 14, vagy 18 éves korú jogkorlátozás társul, a szülők járhatnak majd el a fiatal- vagy kiskorú gyermekeik nevében.

Mint ismertették, A DÁP-app tesztüzeme 2024 szeptemberétől indul az alábbi tételekkel:

saját adatok összegyűjtve és hitelesítve,

rendőri igazoltatás adatellenőrzése már mehet így,

leggyakoribb ügyek intézése (kormányablak-időpontigénylés, erkölcsibizonyítvány-igénylés),

leggyakoribb ügyek intézése (kormányablak-időpontigénylés, erkölcsibizonyítvány-igénylés), biztonságos digitális azonosítás és aláírás.

2025-től jön a teljes működés, 2026-ra pedig belép az e-posta: mindenki elektronikusan kaphat meg mindent a DÁP-alkalmazáson keresztül. Idetartoznak a közműszámlák is, amikhez már kapcsolódik majd a fizetési lehetőség. Továbbá az államigazgatási szervek is kötelesek a DÁP-appon keresztül válaszolni, ami egyidejűleg kézbesítettnek is minősül – sorolták.

Rogán Antal azt is kijelentette

pozitív felhasználói élményre törekszünk.

Majd hozzátette, hogy a fejlesztési projekt végére egy magyar állampolgárnak nem kell majd igazolványokat magával cipelnie, csak a DÁP-appal és digitális igazolványtárcával felszerelt mobilját – idézte a Világgazdaság.

***