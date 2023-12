„Magyarország kormánya sajnos nem tudja előfinanszírozni a tanárok béremelését, mondta búsan Navracsics Tibor a minap. Mert Brüsszel, meg baloldal, nem ismétlem el.

Lássuk, mi az, amiért viszont mindent megmozgatnak, minden fiókot átkutatnak, minden zsebet kiforgatnak és bárkivel tárgyalnak: a reptér. »Lobog a szélben a szélzsák«. Ezermilliárdos mánia, amihez minden körülmények között ragaszkodik Orbán, biztos ez is ilyen szuverenitás dolog. A tanárok fizetése ebből a logikából levezetve nem tartozik ebbe a körbe, mert hagyják, hogy külföldön döntsenek róla. Meglehetősen szelektív ez az orbáni értelemben vett szuverenitás.

Abba már bele sem megyek, hogy miként támogatja a szuverenitásunkat, ha egy agresszor hatalomhoz próbálja láncolni az országot, annak érdekében jár el a szövetségeseinkkel szemben. Ha még egyáltalán neki még azok a szövetségesei, akiket mi alapvetően gondolunk. Nyilván már rosszul.

A költségvetési hiány már a távolból integet az előzetes terveknek, amiket soha nem is gondolhattak komolyan. A szuverenitás statuálása a lényeg, jegyezzük meg újra. Lesz hivatal is, havi 5 millióért odarakott főnökkel. A párt ökle legújabb változatban. Ha minden igaz – én már nem tudom követni, bevallom –, holnap most már aztán tényleg, tényleg meglesz a bólintás a blokkolt uniós pénzek feloldására.

Miért is ne, hiszen a magyar jogállamiság a helyére került, minden le lett papírozva, ahogy az elő van írva, az európai adófizetők lehetőséget kapnak tovább finanszírozni a rendszert, ami a kifosztásukra jött létre.”

