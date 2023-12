2023: nem túl imponáló Karácsony Gergely idei bizonyítványa

Első ránézésre nincs miért aggódnia a baloldali főpolgármesternek, egykori kenyéradója, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet és a 21 Kutatóközpont ezt a pártpreferencia-sorrendet állapították meg:

Fidesz–KDNP: 25 százalék;

DK: 11 százalék;

Momentum: 10 százalék;

Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 8 százalék;

Mi Hazánk: 4 százalék;

LMP – Magyarország Zöld Pártja: 2 százalék;

MSZP: 2 százalék;

Párbeszéd: 2 százalék;

Mindenki Magyarországa Néppárt: 2 százalék;

A Nép Pártján: 1 százalék;

Második Reformkor: 1 százalék;

„Egyéb” kategória: 1 százalék;

Nem szavaz, nem tudja: 31 százalék.

Második nekifutásra viszont nem múltak el nyomtalanul sem az elmúlt esztendő, sem az elmúlt évek nyomai: hova tűnt a saját bevallásuk szerint 2020 januárjában még a Fővárosi Önkormányzat számláján lévő 186,2 milliárd forint, melyen kívül volt még majd 23 milliárd „címkézett” forrás? Miként fordulhatott elő a rendszerváltás óta most először fordult elő, hogy Budapestnek működési hiánya lett év végére, és a törvényben rögzített alapfeladatai ellátására 50 milliárdos kvázi hitelt kelljen felvennie? (Karácsony elődje, Tarlós István elmondása alapján 160 milliárdos értékpapír-állománnyal, 40 milliárdos készpénz-tartalékkal adta át a Városháza kulcsait, amelyet kilenc évvel korábban, szintén ő mínusz 250 milliárdos hiánnyal vett át elődjétől, Demszky Gábortól.) A főváros azt állítja, az iparűzési adó csökkentése (a kis- és középvállalkozásoknak adott kedvezmények – a szerk.) 81, a szolidaritási adó emelése 136, és a kukaholding „tartozása” összesen 227 milliárddal csökkentette tartalékait.

Amiről azonban kevésbé esik szó a Városháza táján, az az, hogy a fővárosi büdzsé évről évre növekedett (nominálisan): bevételi, kiadási tételeik egyaránt – igaz, a koronavírus- és energiaválság miatt nem arányosan. Jövőre például közel 10 százalékkal emelkednek a helyi önkormányzatok, így a fővárosi önkormányzatnak járó működési támogatásai. A kormányzati kivéreztetésről szóló kommunikációs panel valóságtartalmát a 2024-es büdzsé mutatja meg igazán: Karácsonyék 562 milliárdos iparűzési adóbevételt prognosztizálnak – ebből nekik a forrásmegosztási törvény alapján 303,5 milliárd jár – az idénre várt 272 milliárd helyett. Hozzá lehet tenni, a városvezetés által gyakorta emlegetett szolidaritási adó valóban ugrik egy szintet – 58 milliárdról 75,5 milliárdra –, ám az ipabevétel többlete e növekményt is túlszárnyalhatja. (Összehasonlításképpen a Világgazdaság megemlítette: Tarlós utolsó évében a 149 milliárdot sem érte el az iparűzésiadó-bevétel, 2024-ben pedig előreláthatóan 304 milliárdban reménykednek. Karácsony elődjének két ciklus nem volt elég ahhoz, hogy megduplázza adóbevételeit. Tarlós 85 milliárddal kezdett, s 2019-ben 164 milliárddal köszönt el.)

Karácsonyék alatt mégis kialakult egy csődhelyzet.

2023: Karácsony legnagyobb politikai botránya, elégedetlenkedők sora Karácsonynál

Harmadrészt – nem túl imponáló Karácsony eddigi fővárosi bizonyítványa. Forrásaink ezért tarthatott ily sokáig Karácsony Gergelynek megkötni az újabb alkut Gyurcsány Ferenccel, illetve a Momentummal.

Itt van például a főpolgármester kampányfinanszírozási botránya, amelyre a politikus kitérő válaszokat ad. Ha ad.

Mint ismert, a Nemzeti Információs Központ nyilvánosságra hozta jelentését, s ebből kiderült, hogy a főpolgármester kormányfőjelölti kampányára létrehozott egyesület, a 99 Mozgalom számlájára 506 millió forintot fizettek be, döntően euróban – írta meg a Mandiner. A Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület hivatalos képviselője Perjés Gábor, a Párbeszéd politikusa, akit Bajnai Gordonhoz közel álló személyként ismernek. A félmilliárd forintot Perjés fizette be a szervezet bankszámlájára készpénzben, több részletben, összesen tizenkilenc alkalommal. Az ügy kirobbanása óta több feljelentés is született, az egyiket épp a mozgalom számlavezető bankja, az OTP tette, a pénzintézet szerint ugyanis nem kerülhettek úgy az adományok az adománygyűjtő ládákba ahogyan az a Perjés által a bankhoz benyújtott jegyzőkönyvekben szerepel. Nemrég Perjésnél, Tordai Csabánál is házkutatást tartottak a hatóságok, amelyek költségvetési csalás és más bűncselekmények kapcsán folytatnak nyomozást. Tordai Karácsony bizalmasa, jogi főtanácsadója, a gyanú szerint az ő ügyvédi irodájában hamisíthatták meg az adománygyűjtés jegyzőkönyveit. Jelenleg annyit lehet tudni, hogy az egyik jegyzőkönyvet két MSZP-s pártalkalmazott hitelesítette aláírásával, akiknek a nevét további kilenc ilyen dokumentumra hamisították oda.