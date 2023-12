Karácsony Gergely össze-vissza nyilatkozik a „mikroadományozókról”

„Egy jó jelöltnek az is a feladata, hogy összeszedje a pénzt a kampányára és nekem ebben nagyon sok munkám van, nagyon sok támogatóval kellett erről személyesen beszélgetnem” – nyilatkozta 2021-ben Karácsony Gergely az előválasztási mikroadományos pénzgyűjtés kapcsán. A téma nemrég ismét előkerült, amikor a főpolgármester egy hónapja interjút adott a Szabad Európanak. A beszélgetés során, amikor a riporter felolvasta Karácsony korábbi szavait, a politikus kis híján kiugrott a székből. „Hát nézze, én nyilvánvalóan nagyon sok emberrel beszélgettem, de, hogy ki támogatta a kampányomat, nem tudom” – mondott ellent korábbi szavainak a főpolgármester.

Ráadásul Karácsony Gergely pontosan tudhatja, hogy kik támogatták a 99 Mozgalom internetes oldalán keresztül, hiszen a honlapjának adománygyűjtő felületén a leendő patrónusnak meg kellett adnia a nevét, e-mail-címét és állandó lakcímét. Vagyis a 99 Mozgalom vezetőinek pontos adatbázisa lehet az adakozókról. Csakhogy Karácsony Gergely ennek épp az ellenkezőjét mondja.

Mikroadományok, büntetőeljárások

Karácsony kampányfinanszírozási botránya idén júniusban robbant ki, miután a Nemzeti Információs Központ jelentése nyilvánosságra került és kiderült: Karácsony Gergely mozgalmának számlájára 506 millió forintot fizettek be, döntően euróban.

A 99 Mozgalom azért jött létre, hogy támogassa Karácsonyt a 2021-es ellenzéki előválasztáson mint az MSZP, a Párbeszéd és az LMP miniszterelnök-jelöltjét. A mozgalom hivatalos képviselője Perjés Gábor, a Párbeszéd politikusa, akit Bajnai Gordonhoz közel álló személyként ismernek. A félmilliárd forintot Perjés fizette be a szervezet bankszámlájára készpénzben, több részletben, összesen tizenkilenc alkalommal. Az ügy kirobbanása óta több feljelentés is született, az egyiket épp a mozgalom számlavezető bankja, az OTP tette, a pénzintézet szerint ugyanis nem kerülhettek úgy az adományok az adománygyűjtő ládákba ahogyan az a Perjés Gábor által a bankhoz benyújtott jegyzőkönyvekben szerepel.

Nemrég Perjésnél és Tordai Csabánál is házkutatást tartottak a hatóságok, amelyek költségvetési csalás és más bűncselekmények kapcsán folytatnak nyomozást. Tordai Karácsony Gergely bizalmasa, jogi főtanácsadója, és a gyanú szerint az ő ügyvédi irodájában hamisíthatták meg az adománygyűjtés jegyzőkönyveit. Jelenleg annyit lehet tudni, hogy az egyik jegyzőkönyvet két MSZP-s pártalkalmazott hitelesítette aláírásával, akiknek a nevét további kilenc ilyen dokumentumra hamisították oda.

Így hazudik Karácsony az Indexnek

A főpolgármester a liberális portál Konkrétan című podcastjában nyilatkozott az adománygyűjtésről, és leszögezte: nem tudja kik támogatták a kampányát. – Nyilván nagyon sokan vannak olyanok, akik gazdag emberek és euróban tartják a pénzüket – utalt a főpolgármester arra, hogy az 506 millió forintnyi adomány nagyobb része euróban érkezett a 99 Mozgalomhoz készpénzben.

A főpolgármester arra is kitért, hogy tudomása szerint Bojár Gábor üzletember, a Graphisoft alapítója az egyetlen, aki nyilvánosan is vállalta, hogy támogatta a kampányát. – Bojár Gábor egyszerre volt a mozgalom tagja és egy olyan mecénás, aki egyébként szabályt követő kivételként mindig vállalja azt, hogy támogat ellenzéki célokat, adott esetben pártokat is – mondta Karácsony.

Perjés Gábor honnan tudja az adományozók nevét?

Gulyás Balázs ellenzéki publicista nemrég szintén az elvileg anonim adománygyűjtés kapcsán azt kérdezte Karácsony Gergelytől, hogy a 99 Mozgalom vezető tisztségviselője, Perjés Gábor honnan tudja, hogy kik fizetttek be? – Sejtései neki is lehetnek. Nekem is vannak sejtéseim. De az nagyon fontos, hogy aki ezt a kampányt támogatta, és egyébként mind a múltban, mind a jövőben bármilyen olyan kampányt támogat, ahol én főpolgármesterként vagy bármilyen választott politikusként indulok, mindenkitől azt kérem, hogy csak és kizárólag akkor tegye, ha semmit nem kér cserébe” – mondta Karácsony.

A főpolgármester a Telexnek szintén előadta a mesét az anonim adományozókról, mondván nem akarja megmondani, hogy kik ők, de ha tudná, akkor sem árulná el. Egyedül Bojár Gábort ismeri ebből a körből. Novemberben egy írásos interjúban lényegében ugyanezt elismételte a főpolgármester.

Nyitókép: Peter Kohalmi / AFP