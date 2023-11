Karácsonyi ajándék? Szerdán újabb pofont kaptak a fővárosi autósok!

A kelenföldi P+R parkolók 0-24 óráig üzemelnek az év minden napján, tehát hétvégén és ünnepnapokon is díjfizetés ellenében használhatják az autósok. A parkolókban hagyott járművek biztonságáról kamerarendszer gondoskodik. A Budapest Közút korábban azt közölte, hogy az éjszakai díjfizetést a többi fővárosi tulajdonú, az általuk üzemeltetett jelenleg is fizetős P+R parkolóban (Köki Terminál, Kőbánya-Kispest, Hűvösvölgy P1, Örs vezért tere, Pillangó utca, Újpest-Városkapu) is bevezették júliustól.

Mi ezzel a probléma? A P+R parkolók (park and ride, vagyis parkolj le és utazz) célja, hogy az autósok ezekben a parkolókban letehessék járművüket és tömegközlekedéssel folytassák útjukat. Ezzel csökkentve a nagyvárosok útjainak leterheltségét, a dugókat, egyben csökkentsék a gépkocsiforgalmat, így csökkentve a légszennyezettséget is.

A P+R parkolók fizetőssé tétele pontosan ezzel a céllal ellentétes, mivel az autósokat a fizetős parkolás arra ösztönzi, hogy a végső úti céljukig autóval közlekedjenek. Nem véletlen, hogy az Európai Unió e többcélú parkolók megépítését célzó támogatások feltételéül szabta, hogy ezeket az első öt évben nem lehet fizetőssé tenni.