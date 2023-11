Eldőlni látszik a minimálbér sorsa, de a munkáltatók lassítanak a tempón

Garanciát kérnek a szakszervezetek

A Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége továbbra is azt szorgalmazza, hogy a minimálbér 15 százalékkal bruttó 266 forintra emelkedjen, a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal 326 ezer forintra nőjön. A munkavállalói képviseletek továbbra is szorgalmazzák a mielőbbi megállapodást, és az előrehozott, decemberi béremelést.

A két szakszervezet a megállapodásban garanciát kér arra is, hogy 2024 tavaszán a jogalkotó kialakítja annak feltételrendszerét, hogy a jövőben az Ágazati Párbeszéd Bizottságok keretében köthessenek bérmegállapodást a munkáltatók és a szakszervezetek az adott ágazatokban alkalmazandó garantált bérminimumról.

A Liga és a Munkástanácsok továbbra is úgy látja, hogy az ágazati szinten rögzített szakmai bérminimum-modell működőképes lenne hazánkban is, és az érintett munkavállalók is jobban járnának.