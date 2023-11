Arnold Schwarzenegger fontos szerepet kapott a Magyarországra is megérkező Kurz-filmben

A másfél óra során Kurz legfontosabb szövetségesei, leghűségesebb kollégái és legnagyobb ellenfelei is megszólalnak, így képet kapunk arról, hogyan lehetett már 24 évesen államtitkár, 27 esztendősen külügyminiszter, négy évvel később pedig Ausztria történelmének legfiatalabb kancellárja.

Most már azt mondja, ugyan az alkotásból úgy érezhető, hogy nagyon gyorsan lépte át a lépcsőfokokat, ő hosszú és kemény időszakként gondol rá vissza.

A film természetesen nem megy el a 2019-es „Ibiza-ügy” és a 2021-es vesztegetés, valamint hűtlen kezelés gyanúját követő lemondás mellett, bár leginkább abból a szemszögből vizsgálja meg a kérdést, hogy hányan és milyen módszerekkel próbáltak meg belpolitikai válságot generálni, ezt pedig miként élte meg Kurz csapata. Meg egyáltalán: hogyan jutott el Kurz odáig ilyen fiatalon, hogy megkerülhetetlen szereplővé és döntéshozóvá vált hazájában.

A szereplők többsége nem lép ki a politikusok visszafogottságából, így jót tesz Arnold Schwarzenegger feltűnése: az Ausztriában született filmsztár és korábbi kaliforniai kormányzó függetlenként tudott beszélni a(z osztrák) belpolitikáról, miközben érzelmesen emlékezett vissza egy politikus mindennapjaira.

Az edzőteremben ülő Schwarzenegger rámutatott, a közszolgálat csodálatos tevékenység, a politika viszont nagyon nehéz út,

hiszen mindenkit kell képviselni – és erre mondta azt Kurz, hogy mindenkivel jót tenni lehetetlen, és karrierje elején az egyik legnehezebb lépés volt, hogy ezt elfogadja.

A filmben egyébként több archív felvételen is visszaidézik, hogy Kurz miként állt a migrációhoz: ahogyan az Urániában rendezett pódiumbeszélgetésen is mondta, akkor nácinak és szívtelennek tartották emiatt, most viszont már az európai baloldali pártok is ugyanazt harsogják. Emellett a jelenetek többségén az is érződik – és erre Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója világított rá a film után –, hogy a Kurz iránt máig nem csökkenő érdeklődés oka a politikai tehetsége mellett az, hogy néhány kivételtől eltekintve eltűntek Európából a tekintélyt parancsoló, karakteres, Kurzhoz hasonló kaliberű kormányfők.