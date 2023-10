Mire jutott?

Jolán sok felesleges holmit küldött József Attilának Párizsba, amiért a költőnek vámot kellett fizetnie. Ezért kérte nővérét, hogy ne küldjön több csomagot, hacsak nem bablevest küld kolbászszeletkékkel. A „reszelék” nyomdahiba volt, amikor kiadták a levelezést. Eleinte én is benéztem, az első cikkeimben így szerepel, aztán javítottam. Ha „reszeléket” olvas valahol, azt tőlem vették át felületes irodalmi szarkák…

A néhány hónapja megjelent, Szellem a fazékból II. című könyvében is szerepel, hogy Krúdy Gyula a halálos ágyán fügét mutatott a világnak, magyarán bemutatott mindenkinek. Ezt például honnan tudja?

A halála előtti napokban villanyát kikapcsolták, írásait már nem közölték, adósságai miatt a bíróságon megalázó vagyontalansági esküt kellett tennie. Szelíd ember volt, hiszen „bolond az, akinek nem tetszik, hogy elmúlik a nyár”.

Mégis úgy halt meg, hogy az ujjával fügét mutatott a világnak.

Azt is tudom, hogy frakkban temették el. Krúdy majdnem két méter magas volt, barátai hosszúnak becézték, a zacis pedig a hatalmas frakkot nem vette be. Azt, hogy fügét mutatott – ami ugyebár az ókori görögök óta erotikus jelkép és egyenértékű azzal, hogy kapjátok be – , onnan tudom, hogy a fia 1964-ben, nem sokkal a halála előtt elmesélte, a Szabó Ervin könyvtár egyik munkatársa pedig leírta. De írok például Podmaniczky Frigyesről, a közmunkatanács elnökéről is, akit csak Budapest vőlegényének szoktak nevezni. Vele kapcsolatban van egy aranyos sztorim.