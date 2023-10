Megint jelesre vizsgáztak a magyarok – azonnal segítenek, ha baj van!

Méltán lehetünk büszkék Magyarországra, hiszen a magyarok újfent bebizonyították, ha baj van és segítségre van szükség,

az elsők közt vagyunk, akik segítséget nyújtanak a rászorulóknak.

Ahogyan korábban, az orosz-ukrán háború kitörésekor hazánkba érkező menekülteknek, úgy most az Izraelben történ szörnyű események miatt segítséget kérő izraeli állampolgároknak és családoknak is önzetlenül – az elsők közt – ajánlották fel segítségüket a magyarok.

Mint ismeretes, Izrael történetének egyik legsötétebb napját élte át szombaton: az országot precedens nélküli támadás érte, amely során több száz embert gyilkoltak meg, közel 2000 ember megsebesült, és a hírek szerint több tucat civilt (köztük gyerekeket is) és katonát tartanak fogva a Gázai övezetben túszként. A zsidó állam lakosai a sokk és a gyász ellenére azonnal megkezdték a háborúra való felkészülést.

A katonák tömeges behívása megkezdődött,

olyan mértékű mozgósítás zajlik országszerte, amilyenre évtizedek óta nem került sor.

A Times of Israel információi szerint legalább 22 különböző helyszínre törtek be a terroristák, és még egy olyan településen is megjelentek, amely több, mint 20 kilométerre helyezkedik el a gázai határtól.

Az izraeli hatóságok vasárnap reggel közölték: a halottak száma elérte a 300-at, a biztonsági erők pedig még mindig keresik az izraeli településekbe beszivárgott palesztin fegyvereseket.