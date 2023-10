Kapaszkodjon! Az energiapiacnak is betesz az újabb, közel-keleti háborús válság

A szakértő elmondta, az elmúlt hetet a közel-keleti régióban töltötte, ahol az ellátási, szállítási és kitermelési helyzet is elképesztően bizonytalan, ennek jelentős része nem pusztán piaci és nem is csak közvetlen háborús, de a jog nyelvén úgynevezett szabályozási kockázat is: „regulatory risk”.

Ez a szankciók, útvonal-lezárások és más jogi-szabályozási intézkedések veszélye,

ennek pedig ára van. Szerinte ezt Izraelben, Katarban, Szaúd-Arábiában, de az Egyesült Arab Emírségekben is hallani, és mind az Egyesült Államok, mind Irán, mind az arab országok tekintetében fennáll, függvényeként a további, jövőbeli eseményeknek, illetve – az USA esetében – a gázai támadások hátterének feltárása tekintetében várható eredményeknek is.

Felvetettük:

Mi történik most a földgázzal a gázai támadás második hetében?

„Kezdve Európa felől: ami a fizikai gázszállításokat illeti, a 350 milliárd köbméteres összfelhasználást jelentő európai gázellátás a direkt izraeli LNG-szállítmányok mellett is inkább csak közvetve érintett, Egyiptom ellátásán keresztül. Ráadásul ez is mindössze 2-3 százaléka az említett európai összes igénynek. Éppen ezért igen tanulságos, hogy mégis elképesztő mértékű emelkedést látunk a földgáz európai tőzsdei árában (TTF), egy hét alatt 45 százalékos mértékben.”

Piaci félelmek és spekulációk

Tóth Máté rámutat:

immár 56 eurón van a rotterdami ár, ez február óta a legmagasabb!

Tehát nem a mennyiségek, hanem a piaci félelmek és spekulációk számítanak: az egészen apró érintettség ellenére is kilőttek az árak. A gond elsősorban mégis az, akárcsak az olaj esetében, hogy egyéb tényezőkkel összeadódva, komplex hálózatos logikában jelentkezik a közel-keleti konfliktus hatása, így többek közt a finn-észt gázvezeték, a Balticconnector elleni támadással – folytatta a szakértő.

Tóth Máté: „Ha Európán és a TTF-áron túlra tekintünk, akkor a közvetlenül érintett régió ellátási átrendeződése már komoly súllyal jelentkezik. A gázai támadások után az izraeli energiaügyi minisztérium biztonsági okokból leállíttatta a Tamar mezőn, a Gázához legközelebb eső három izraeli tengeri gázprojekt egyikén folyó tevékenységet. Ez Izrael nagyjából húszmilliárd köbméteres éves gáztermelésének a felét adja, zömmel saját felhasználásra, a másik felét meg a Leviathan mező. Az izraeli termelés harmadát exportálják, elsősorban Egyiptomba: már 20 százakékkal csökkent az Izrael felől Egyiptomba érkező gáz mennyisége, ez napi 650 millió köbméter! Ehhez képest már a régión túlterjedő ellátási válságot is eredményezne a szabályozási kockázat körében jelentkező szankciós következmények jelentkezése, mellyel Katar fenyegetőzött.”

Megkérdeztük azt is, ehhez képest hogy tér el az olaj helyzete és kilátásai?

A Hamász támadása után egyből 4 dollárral kilőtt az olajár ugyan, de igazán drasztikusan nem árazta be a felfordulást a piac – egyelőre.

Sőt, az energiajogász szerint még finom korrekciót is láttunk. Éppen emiatt nagyon sok úgynevezett szakértő jósolta elbizakodottan, hogy az olajár szépen megnyugszik majd. „Ehhez képest – szerintem kevésbé meglepően – az ár egy héttel a támadás után is magasabban van, mint a támadás előtt. 13-án pénteken 90,89 dolláron zárt a Brent olaj, ami 5,7 százalékos emelkedés egyetlen hét alatt. Ugyanezt látjuk máshol, így például a West Texas Intermediate olaj árában is (5,9 százalékos emelkedés)” – hangsúlyozta.

Mindez nem túl biztató, a szakember szerint tartós emelkedés várható, a 100 dolláros olajár elég nagy biztonsággal prognosztizálható.

Az ok: az OPEC kitermelés-csökkentése miatt egyébként is feszített árszínvonal gázai eseményeket követő geopolitikai bizonytalanság és az eszkalációs kockázat várhatóan hosszabb távon is kihatással van az olajárakra. A várakozások szerint 2024-ben napi 880 ezer hordóval nő a globális kereslet, a közel-keleti eszkaláció kockázata pedig mind nagyobb nyomás lesz a piacon.

Tartós a nyomás az árakon

„Lényegében tehát az elmúlt másfél hétnek még nem volt azonnali rendkívüli hatása a globális olajtermelésre, de a nyomás tartósan ott lesz az árakon, folyamatosan fenyegetve a konfliktus bármilyen kiszélesedésével. Ne feledjük, a közel-keleti régió a világ tengeri olajkereskedelmének több mint egyharmadát adja!” – magyarázta.

Úgy folytatta, a jogilag szabályozásinak nevezett kockázat viszont könnyen a 100 dollár feletti ársávba lökheti az olaj árát. A Hormuzi-szoros szankciós lezárása Irán, Omán vagy az Egyesült Arab Emírségek részéről, vagy ha az arab országok bárhol máshol korlátoznák az útvonalakat, amivel Katar fenyeget, az azonnali, brutális drágulást eredményezne. Csak a Hormuzi-szoroson napi 17 millió hordó nyersolaj halad át, ez az olajszállítás egyik ütőere – emelte ki.

Tóth szerint ugyanez áll fenn, ha Irán közvetlen szerepére derülne fény a gázai támadásokban,

az Egyesült Államok a mostani óvatos megközelítése ellenére minden bizonnyal korlátozná az iráni olajexportot, ez pedig lényeges áremelkedésre vezetne, mivel az iráni olaj napi 3,1 millió hordó.

„Ez elképesztő mennyiség, bármilyen korlátozása elképesztő hatással is bír a világpiacra akkor is, ha Irán elsősorban Keletre ad el. Természetesen ennél is nagyobb drágulást eredményezne a háború kiszélesedése, ami a legrosszabb forgatókönyv – ám már nem csupán az energiaárakra” – húzta alá az energiajogász.

