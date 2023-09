„Úgy volt vele, hogy pusztuljanak a rendőrök, és ha kell, akkor velük hal ő is” – kriminálpszichológus a Mandinernek

A magyar közvéleményt megrázta az a szerda esti esztergomi robbantás, mely a város egy ritkán lakott részén, a Búbánatvölgyben történt. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az est folyamán nagy erőkkel vonult ki a TEK és a rendőrség is az elkövető házához, mivel a körözés alatt álló férfi szerda délutántól folyamatosan robbantással fenyegetőzött. Végül ezt is meg is tette, az akció során pedig egy kommandós, valamint ő maga is életét vesztette. A robbantás során több rendőr és tűzoltó is megsérült. Az ügyről Németh Zsolt kriminálpszichológust kérdeztük.

A szakértő az eddig megjelent információk alapján elmondta, az kijelenthető, hogy a férfinek nem volt jó élete, és az sem kizárt, hogy „fontolgatta az öngyilkosság gondolatát, de az biztos, hogy meg akart szabadulni a rendőröktől, mert el akarták őt valamiért fogni.

Úgy volt vele, hogy pusztuljanak a rendőrök, és ha kell akkor velük hal ő is.

A szakirodalom egy ilyen jelenséget számon is tart, melynek az angol neve, hogy suicide with cop, vagyis öngyilkosság rendőr által. Ilyenkor az elkövető szándékosan vegzálja vagy támadja meg a rendőröket, mivel azt akarja eléri, hogy lőjék le” – magyarázta.

„Az öngyilkosoknál egyébként is sokszor jelen van az a gondolat, hogyha már vége, akkor az legyen teátrális, drasztikus, ha már mindenképpen nyomot hagy a közvéleményben” – tette hozzá.