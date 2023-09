Robbantás a Búbánatvölgyben – drámai felvétel jelent meg a romokban álló esztergomi házról

Cikkünk frissül!

Az M1 csatorna esti híradójában elhangzott, a helyszínen rendőrségi akció zajlik, a robbantás helyszínét a rendőrség hermetikusan lezárta, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjének ígérete szerint hamarosan hivatalos közleményt adnak ki.

A közmédia értesülései szerint egy rendőr meghalt, miközben intézkedtek egy családi háznál, ahol a fenyegető – az eddigi információk szerint – felrobbantott egy ismeretlen tárgyat – hangzott el a híradóban. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben: hivatalos személy elleni erőszak minősített esete miatt.

A közmédia tudósítója elmondta, hogy sajtóértesülések szerint egy férfi Esztergom külterületi, nem túl sűrűn lakott részén

szerda délután folyamatosan robbantással fenyegetőzött, és fenyegetését be is váltotta.

Azt továbbra sem lehet tudni, hogy amit felrobbantott, az egy gázpalack volt-e, vagy valamilyen robbanószerkezet – tette hozzá az M1 tudósítója.

Értesülések szerint a helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a katasztrófavédelem is.

A közmédia munkatársa több szirénázó mentőautót is látott a helyszínen, és elmondta, hogy a Terrorelhárítási Központ munkatársai senkit sem engednek a helyszín közelébe.

Az esztergomi kórházban ágyakat tesznek szabaddá, orvosokat hívnak be, az MTI tudósítója a helyszínről azt közölte, a robbantás környékét 300 méteres körzetben lezárták.

A robbantás során 6-7 ember sérült meg súlyosan. A tettes állapotáról egyelőre nincs hír, ám valószínűleg a súlyosan sérültek között van a Hír TV összeálítása szerint.

Az áldozat információink szerint a TEK munkatársa. A Mandiner a tragédia kapcsán kereste a Terrorelhárítási Központot, egyelőre várjuk a megerősítésüket.

A robbantásnak nincs köze a kihelyezett frakcióüléshez

Az Origo időközben egy drámai felvételt közölt a felrobbantott házról, és megjegyezte, hogy

a robbantásnak nincs köze a Fidesz frakcióüléséhez, onnan négy kilométerre történt.

Sajtóértesülések szerint Pintér Sándor, belügyminiszter, aki a frakcióülés miatt a városban tartózkodik, már megérkezett a helyszínre.

Zajlik a rendőri intézkedés

A HVG munkatársai a helyszínen vannak. Jelentésük és az ott készített felvételeik tanúsága szerint sok rendőr- és mentőautó van a környéken. A rendőri intézkedés továbbra is zajlik, még most is érkeznek rendőrök, hogy biztosítsák a területet – írta a lap.

MTI/Origo/HVG

Nyitókép: Origo