A nap, amikor hadat üzentünk a liberális európai elitnek és megkezdődött a szabadságharc

A konferencián a magyar miniszterelnök is felszólalt. Orbán Viktor arról beszélt, Európát egy progresszív és liberális elit vezeti, ráadásul „ez az elit mindenféle sületlenséggel és képtelenséggel van elfoglalva, mint annak idején a szovjetek, akik azt hitték, meg lehet fordítani a világ teremtett rendjét”. Bár az Európai Parlament azóta megszavazta, hogy a férfiak is szülhetnek gyermeket, de ahogy a szovjetek terve dugába dőlt, nem jósolunk nagy jövőt a liberálisoknak sem, tette hozzá, majd rámutatott: antropológiai és stratégiai értelemben is meghekkelték a társadalmat, elterjesztve, hogy az egyén a világon a legfontosabb és nem létezik semmi, ami annál jelentősebb volna. „”

A nyugati elitek gondolkodása kész agyrém” – mondta Orbán, aki szerint ez a gondolkodás blokkolja a demográfiai válság megoldásának vágyát.

A félelem defetistává tesz minket – figyelmeztetett. Ezzel szemben Magyarország mozgásba lendült, „sok projektünk fut mostanában”, de semmiben sem vagyunk olyan optimisták, mint a demográfia területén. Azonban „több kell, Magyarországnak új eszközöket kell bevetnie”, hangsúlyozta, jelezve: az első családpolitikai szakasz lezárult, most elkezdődik a második szakasz. Ennek jegyében a kormány szeretné, ha már a háromgyermekes édesanyák is mentesülnének a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége alól, jelentette be Orbán Viktor. Beszélt arról is, hogy le kell váltani a liberális diskurzust, a jövő évi európai parlamenti választásokon a családbarát erők győzelmére van szükség, hogy aztán megvalósulhasson az európai családbarát fordulat.