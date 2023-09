Giorgia Meloni Budapesten: Európának Magyarország példáját kell követnie!

„Novák Katalin egy harcos, nagyszerű édesanya és jó barátom, ahogy Orbán Viktor is évek óta jó barátom” – mondta az V. Budapesti Demográfiai Csúcson tartott beszéde elején Georgia Meloni. Olaszország miniszterelnöke hangsúlyozta, a demográfiai kérdéseket és a család védelmét Olaszország is kulcsfontosságúnak látja, Európa számára is nagy jelentőséggel bíró témák.

„Munkánk elsődleges célja, hogy lényeges kulturális változást érjünk el” – mondta, figyelmeztetve, Európa-szerte családellenes hangulat alakult ki, demográfiai válsággal kell szembenézni.

Felidézte, Olaszország egykor 2,7-es termékenységi arányszámmal büszkélkedhetett, ma már hazája is egyre kevesebb gyermeknek örvendhet. A demográfiai kérdés azonban

maga a nagy kérdés, amelyen nemzetünk jövője múlik,

fűzte hozzá. Mint mondta, bátorságra van szükségünk, hogy a felmerülő problémákat kezelni tudjuk kulturális szempontból, a média szempontjából, a gazdasági gondolkodás szempontjából. „Az elsődleges közösségünk a család” – hangsúlyozta Meloni, aki visszaemlékezett arra, arra a mondatára, amelyben leszögezte: ő anya és keresztény, néhányan felháborodottan reagáltak és támadták. Ő azt akarta hangsúlyozni már akkor is,

olyan kort élünk, amikor minden, ami fontos önmeghatározásunk szempontjáról, támadás alatt áll.

Ez a jelenség pedig veszélyes egyéni identitásunkra, nemzeti és vallási identitásunkra tekintettel is – húzta alá Olaszország miniszterelnöke. A Szépművészeti Múzeumban tartott beszédében Meloni hangsúlyozta:

óriási harcról van szó, meg kell védenünk a nemzeteket, a családokat, Istent és mindazokat az elemeket, amelyek felépítették civilizációnkat.

Miközben meg akarnak győzni minket arról, hogy erről már beszélni is retrográd, nem fognak győzni azok, akik le akarnak beszélni minket kezdeményezéseinkről, törekvéseinkről, ígérte az olasz kormányfő.

Folyamatosan csökkenő népességgel rendelkeznek országaink, ha pedig nem sikerül megfordítani a trendeket, már középtávon is komoly kihívásokkal kell szembenéznünk, mondta, majd úgy fogalmazott, Magyarország erőfeszítései tökéletesen példázzák azt, milyen utat kell járni: „Magyarország bemutatja nekünk, hogy lehet változtatni, ha van hozzá elég akarat”.

Fontosnak nevezte, hogy hazánkban a nők foglalkoztatása is növekedett, miközben növekedett a termékenységi arányszám, lassult a népesség csökkenésének üteme. Meloni fontosnak nevezte, hogy a nők igazi szabadságát visszaadják a kormányok, így pedig lehetőségük legyen arra, hogy egyszerre vállaljanak családot és dolgozhassanak.

„A gyermekek nem korlátok, a gyermekek erősebbé teszik a nőket a munkában is” – fogalmazott az olasz miniszterelnök, aki ismét hangsúlyozta,

Olaszország elismeréssel és csodálattal figyeli Magyarország eredményeit ezen a területen.

Meloni kormánya elsődleges prioritásának nevezte, hogy megfordítsák az Olaszországra jellemző demográfiai trendeket. Külön minisztériumot hoztak létre, kijelölték a szükséges családpolitikai irányokat és elkezdték a gyermekeket nevelő családok támogatását, segítik a fiatalok otthonteremtését, adókedvezményeket vezettek be, miközben a családi és magánélet egyensúlyát igyekeznek megerősíteni sorolta az elmúlt körülbelül egy évben tett intézkedéseiket.

Újra hangsúlyozta: új kulturális megközelítést kell meghonosítani, mert a családellenes megfogalmazások zavart keltenek. Beszélt arról is, hamis elképzelés, hogy Európa jövőjét a migráció tudja biztosítani, meg kell értetni az emberekkel, „hogy a populáció visszaesése nem a sorsunk”, dönthetünk úgy, hogy megváltoztatjuk ezt a helyzetet.

Figyelmeztetett arra is, a növekedés önmagában nem hozza el a boldogságot. Innovációra, találékonyságra is szükségünk van. Megköszönte Novák Katalinnak azt is, hogy a demográfiai csúcs szervezői újra és újra bátorságot adnak megfogalmazásaikkal és üzeneteikkel.

A társadalom adja a keretet, amelybe beleszületünk, amelyben oktatásban és védelemben részesülünk, megtapasztaljuk a szeretetet.

A családok azonban ideológiai támadás alatt állnak, holott a család nem korlátoz, hanem biztonságot jelent és mindenkinek segít a kiteljesedésben – mutatott rá Giorgia Meloni.

Az olsaz miniszterelnök beszélt arról is, az 1956-os magyar forradalom felkelés volt azok ellen is, akik a családot, a társadalmat akarták tönkre tenni. Meg kell osztani azt a tapasztalatot, amit itt Magyarországon látunk – tette hozzá, majd hangsúlyozta:

Európának a nemzetállamokra kell építenie, érvényesítenie kell a szubszidiaritás elvét és szembe kell néznie a demográfiai válsággal.

Ferenc pápa budapesti beszédét idézve azt hangsúlyozta, olyan Európára van szükség, amelynek középpontjában az ember áll. „Erre köteleztük el magunkat” – zárta budapesti beszédét Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.