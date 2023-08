Schiffernek tapsoltak, Pulait kifütyülték – szó szerint forró volt a hangulat az MCC Feszt Afteren

Pulai András erre úgy felelt, hogy szerinte is egy erős EU az érdeke Magyarországnak, de az is, hogy abban aktívan részt is vegyen. Ehhez képest – folytatta – „a Fidesz kisodródott a szélsőjobbra”. A hallgatóság füttykoncertje közepette megjegyezte: még az ellenzéki szavazók többsége is azt gondolja, hogy a Fidesznek az Európai Néppárban lenne a helye. Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea jachtozására utalva úgy fogalmazott: Magyarországnak Európában van a helye, az ország „leghíresebb utazó bloggerei is ezt mondják (...), Lőrinc és Andrea sem a Kaszpi-tengeren hajózik, hanem a Földközi-tengeren”. Ehelyett azonban szerinte a jelenlegi politikai vezetés két leáldozófélben lévő nagyhatalomhoz köti az ország jövőjét.

Pulainak Magyarország elszigeteltségére vonatkozó megjegyzéseire Szánthó Miklós úgy reagált: ez optikai csalódás, a sajtó által kontrollált, „nem normális dolgokat csináló”, háborúpárti, migránspárti, progresszív, fősodrú baloldali politikai áramlat mondja ezt, pedig a valóság az, hogy „Magyarország továbbra is a Nyugat része, csak megmarad normálisnak”. Állításával a közönség is szimpatizált, nem úgy Pulainak azzal a kijelentésével, mely szerint a Nyugat nem a háború mellett áll ki, hanem Ukrajna területi integritása mellett. Szánthó szerint azonban az azonnali tűzszünet és a béketárgyalás vezetne célra.

Így látták az augusztus 20-i diplomáciai nagyüzemet

A pódiumbeszélgetésen szóba kerültek az augusztus 20. hétvégén hazánkba látogató külföldi vendégek is, köztük a katari emír, a török és az azeri elnök, valamint más közép-ázsiai vezetők. Schiffer András szerint a jelenlegi energiapolitikai helyzetben elkerülhetetlen „bratyizni” ezekkel az országokkal, de azt érthetetlennek tartja, hogy miért nem hívtak meg nyugati vezetőket is. „Az értékeket és az érdekeket egy ponton nem lehet szétszálazni” – tette hozzá, arra utalva, hogy szerinte nem szabadna ignorálni azt, amit a törökök művelnek a kurdokkal vagy amit a kínaiak a tibetiekkel. A törökökkel kapcsolatban élesen tiltakozott az ellen, hogy a török elnöknek Budapesten bemutató magyar férfival szemben sajtóbeszámolók szerint erőszakot alkalmaztak Erdogan biztonsági emberi. Szerinte a történtek miatt minimum be kellett volna rendelni a budapesti török nagykövetet a külügyminisztériumba.

Szánthó Miklós is úgy fogalmazott, hogy

nemzetstratégiai érdek a napokban Budapesten tárgyaló állami vezetők országaival foglalkozni.

Azt ő is megengedhetetlennek nevezte viszont, hogy egy külföldi biztonsági szolgálat emberei erőszakoskodjanak egy magyar állampolgárral.

Végül a vendéglistát kommentálva Pulai András azt mondta, fontos az említett ázsiai országokkal tárgyalni, de ezt a Nyugat már fél éve megtette, így „lehet partizni az erkélyen, de gázt már nem nagyon lehet venni”.