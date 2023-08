„Az, hogy a tegnapi, holland-ukrán és dán-ukrán bejelentés szerint Ukrajna jelentős számú F-16-os vadászrepülőgépet fog kapni (42+19 darabot) , elsősorban nem a háború rövid távú folytatása szempontjából jelentős. Sok-sok hónap lesz még ugyanis, amíg ezeket a gépeket be lehet majd vetni az ország védelmében. Az idei évet tehát az ukrán légierő még biztosan az ex-szovjet repülőgép-típusokkal harcolja végig, sőt, jó eséllyel a jövő tavaszt is.

.

A megállapodás igazi jelentősége szerintem abban áll, hogy hosszú távon is meghatározza, mi lesz a háború utáni ukrán légierő egyik alap harci repülőgép típusa. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok kulcsszerepet játszik majd az ukrán légierő átfegyverzésében.

.

Eddig is lehetett sejteni, hogy Ukrajna repülőgép-igényeit európai gyártó még középtávon sem tudná kielégíteni, de az F-16-osok bejelentésével ez immár biztossá vált.

.

Ne legyen ugyanis félreértés: az Ukrajnának juttatott fegyverszállítmányok ugyanis arról is szólnak, hogy a háború utáni ukrán haderő milyen gyártók milyen fegyvereit használja majd. Igen valószínű ugyanis, hogy Ukrajna a háború után is egy többszázezer fős, jól felszerelt hadsereget fog majd fenntartani, amelyet értelemszerűen át kell majd fegyverezni az ex-szovjet típusokról valami másra. A légierő harci fő harci repülőgépének kérdése az F-16-osokkal eldőlni látszik.

.

Európai gyártóknak ettől kezdve a légierő kapcsán helikopterekkel lehet helye (esetleg a Gripenben lehet még bízni, de csak másodlagos típusként), illetve főképp az ukrán szárazföldi erők újrafegyverzésében.

Harckocsik kapcsán várhatóan – és remélhetőleg – meghatározóak lesznek a német Leopard-ok különböző változatai (a továbbra is nagy számban rendszerben tartott T-72-es, T-80-as és T-84-es harckocsik előbb-utóbb elkerülhetetlenül „kikopnak” majd az üzemben tartás nehézségei, illetve e típusok elavultsága miatt).

Azzal, hogy a Rheinmetall javítási és gyártási kapacitást is telepít Ukrajnába, remélhető az is, hogy gyalogsági harcjárművek és páncélozott szállítójárművek kapcsán is fontos szerephez jutnak majd a német cégek.

.

Mindez Magyarország számára sem jelentéktelen kérdés az itteni német, illetve Németországhoz kapcsolódó védelmi ipari kapacitások miatt.

.

(Az ukrán flotta kérdése az előzőeknél jóval kevésbé releváns. A hadiflotta legnagyobb része még 2014-ben orosz kézre került a Krím megszállásával, az utolsó nagyobb hajóegységük pedig 2022-ben veszett oda: a Hetman Szahajdacsnij fregattot horgonyon állva a saját legénysége süllyesztette el, hogy ne kerüljön orosz kézre. Ukrajna várhatóan hosszú távon is várhatóan csak kisebb, partvédelmi hajókat fog fenntartani, erős hajó elleni rakéta és drón-képességekkel támogatva.)”

Nyitókép: Wikipédia