Ma már kémiailag nem édesvizű tó a Balaton, a jövője pedig alapvetően rajtunk múlik – szakértő a Mandinernek

Arra a felvetésre, hogy melyek azok a sarokpontok, amelyekre mindenképpen figyelnie kellene az embereknek a Balaton megóvása érdekében, Alföldi Zoltán több tényezőt is említ. Az egyik ilyen a vízbe eresztett anyagok kérdése. „A tó élővilágának főbb jellemvonásai, például az, hogy mennyire hínáros, algás, alapvetően attól függnek, mennyi tápanyag folyik be a tóba és honnan. A forrás többféle lehet, például a környező mezőgazdasági területeknek vagy éppen a parthoz közeli golfpálya füves területeinek a műtrágyaellátása” – fejti ki, hangsúlyozva, hogy a Balatonnak a műtrágyázásból fakadó terhelését mindenképpen vissza kellene szorítani. Arra az új jelenségre is felhívja a figyelmet, hogy

egyre többféle – leginkább hormontartalmú – gyógyszernek a maradványait mutatják ki a tóban,

amelyek hatnak az élővilágra és a táplálékláncra, és a mikroműanyag-szennyezés ugyancsak elérte a Balatont. „Korábban az iskolában azt tanultuk, hogy a Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, ám ez ma már ilyen formában nem igaz, az elmúlt ötven évben ugyanis a magyar tenger sótartalma az ötszörösére növekedett, ezért a tudomány jelenleg édes-sós, átmeneti vízként tartja nyilván a Balatont” – mutat rá.

A jövőt érintő lényeges szempont a nádasok mennyisége és minősége is. Az egyetemi oktató kiemeli: elsősorban a jó minőségű nádasok csökkenése okoz gondot, ráadásul azt még nem is tudjuk, hogy az utóbbi évek magas vízállása hogyan befolyásolja ezt a tendenciát. Fontos a nád összefüggő állapota is – folytatja –, mert ha akár horgászstégek, akár illegális bejárók, akár hajókikötők létesítésével, de megbontják a nádas egységét, az mindenképpen káros ökológiai hatásokkal jár a tó szempontjából.

Ezért is lenne fontos, hogy az ökológiai megközelítés eluralkodjon a helyi és az országos döntéshozók, valamint a gazdasági szereplők, a beruházók körében egyaránt,

de szintén lényeges a turisták és a balatoni ingatlantulajdonosok szemléletváltása. Így a ma megfigyelhető rossz irány talán változhat” – jelenti ki Alföldi Zoltán.

Hozzáteszi ugyanakkor, hogy szerencsére jó példák is akadnak a környezet védelemére. „Amikor a keszthelyi önkormányzat hozzálátott a Balaton-part hosszú távú fejlesztésének az előkészítéséhez, kiírt egy tervpályázatot. Ebbe bekapcsolódtak mások mellett a Műegyetem doktoranduszai is, akik rendkívül ötletgazdag, kreatív, az ökológiai adottságokat a mostaninál sokkal jobban kihasználó terveket nyújtottak be. Ez is bizonyítja: van lehetőség arra, hogy az ökológiai adottságainkat összeegyeztessük a turisztikai-gazdasági-politikai szempontokkal. Reméljük, hogy a tervek jó megoldásai a gyakorlatban is megvalósulhatnak, mindannyiunk örömére és javára” – mondja.